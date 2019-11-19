Доступ к финансам предприниматели считают одной из основных проблем для развития

Источник материала: Ежедневник





Проблема доступности финансирования неизменно выделяется малым и средним бизнесом как один из основных внешних барьеров для их развития, прежде всего, из-за высоких ставок и требований по кредиту.

Как было озвучено в ходе Всемирной недели предпринимательства на панельной дискуссии, посвященной вопросу доступа белорусского бизнеса к финансам, на 1 октября 2019 года задолженность субъектов хозяйствования перед банками по рублевым кредитам составила 11,7 млрд рублей, что на 550 млн больше, чем на начало года. По валютным кредитам задолженность составила чуть более 10 млрд рублей, увеличившись с начала года на 180 млн рублей.

Как одна из наметившихся тенденций, предприятия в этом году отдают предпочтения кредитам в национальной валюте.

Снижение показали только долгосрочные валютные кредиты. Долгосрочные рублевые увеличились, также показали рост краткосрочные заимствования в рублях и валюте.

Результаты исследования, проведенные IFC, показали, что проблема доступа к финансированию для бизнеса сегодня как никогда актуальна. Она упоминается представителями малого и среднего бизнеса как одна из ключевых.

Как отметила координатор проекта консультативной программы IFC Виктория Менькова, причина этого в первую очередь в высоких ставках по кредитам, а также в требованиях банков в части залогов.

Как взаимодействовать?

Эксперт обратила внимание, что белорусский бизнес можно поделить условно на три группы, первая из которых компании-стартапы, нуждающиеся в финансах для реализации своих идей.

«Как правило, это не всегда большие деньги, но они обладают достаточной степенью риска, – заметила она. – Зачастую такие компании даже не обращаются в банки, поскольку понимают, что у них нет бизнес истории, у них не всегда хорошо проработанный бизнес-план, и для банков, они темная лошадка».

Вторая группа компаний – это компании, которые уже существуют на рынке, но в силу различных специфик у них нет достаточного залогового обеспечения для того, чтобы получить кредит в банке.

«Также есть еще одна группа компаний, которые очень давно работают на рынке. Они уже достаточно опытные, пережили все наши кризисы и заняли выжидательную позицию: держатся на определенном уровне, чтобы выжить. И здесь также вопрос, как банковскому сектору с ними всеми взаимодействовать?», – отметила Виктория Менькова.

Как бизнес относится к банкам и кредитованию?

«Исследование также показало, что когда речь идет о том, где взять деньги, чтобы начать свое дело, у микроорганизаций и малых организаций на первом место источником финансирования выступают родственники и семья. И только потом в перечне источником финансирования идут банки», – продолжила Виктория Менькова.

Представительница IFC предположила, что причина этого может быть в отсутствии финансовой грамотности наших предпринимателей.

Управляющий директор «ДФС» Дмитрий Шедко и вовсе считает, что в последнее время основной проблемой в данной сфере является коммуникативная, то есть неспособность малого (и иногда и среднего) бизнеса и банков говорить на одном языке.

«Для многих предпринимателей банк – это такая страшная структура, которая требует невозможный залог и тебя проверяет», – сказал он.

Как решить проблему с залогом?

Эксперты, участвующие в дискуссии в целом признали, что залог в банке – это болевая точка для бизнеса не только в Беларуси, но и в других странах.

«Очень важна в этом вопросе финансовая грамотность. Заемщик должен быть финансово образован, должен вести свой бизнес прозрачно, а банк должен иметь возможность провести финанализ и взять на себя этот риск. Соответственно, залог в некоторых случаях необходим, потому что есть разный уровень рисков», - подчеркнул менеджер по инвестициям в Finance in MotionАндрей Столяр (Украина).

По его словам, в Украине банки, которые более продвинуты, более конкурентны, способны предоставить клиентам более привлекательные условия по залогам, и они тем самым выигрывают. А другие банки стремятся не отставать, глядя на первых.

Что в Беларуси

Менькова в свою очередь анонсировала работу над системой совершенствования обеспечения сделки в Беларуси.

Она отметила, что сегодня Международная финансовая корпорация (МФК) совместно с Нацбанком прорабатывает возможности расширения объектов, которые предприниматель может в качестве залога сдать в банке.

«И это не только транспортные средства, которые сейчас можно без проблем заложить в банке, а другие функциональные эквиваленты. Будь то права интеллектуальной собственности, дебиторская задолженность и другие аспекты, которые бы позволили расширить банкам продуктовую линейку, нацеленную на малый и микробизнес, у которых часто недостаточное количество недвижимости для обеспечения своего кредита», – рассказала она.

Виктория Менькова обратила внимание, что для этого, правда, нужна адекватная нормативно-правовая база. Банки как достаточно консервативные агенты этой цепочки очень четко оценивают свои риски.

«Так, при наличии соответствующей нормативно-правовой базы предприниматель чисто условно сможет заложить банку свои интеллектуальные способности, оформленные в виде патента, и банк будет понимать, что в случае наступления дефолта, он так или иначе деньги свои от бизнесмена получит», – заключила она.