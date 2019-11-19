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Жителю Горок запретили фотографировать ценники в магазинах
20.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
«В одном магазине меня просто выгнали, сказав, что снимать информацию о товаре нельзя. В другом попросили представиться, откуда я, зачем делаю фото, и попросили уйти. В третьем пригрозили милицией, мол, показывайте «корочки».
Про жителя Горок, который хотел сфотографировать ценники, а ему запретили, — читайте в завтрашнем номере «Горецкого вестника» за 20 ноября
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«В одном магазине меня просто выгнали, сказав, что снимать информацию о товаре нельзя. В другом попросили представиться, откуда я, зачем делаю фото, и попросили...
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