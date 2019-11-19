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БГК имени Мешкова победил "Загреб" в домашнем матче SEHA-лиги

20.11.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова обыграл хорватский "Загреб" со счетом 33:29 в домашнем матче SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БГК имени Мешкова победил "Загреб" в домашнем матче SEHA-лиги

БГК имени Мешкова победил "Загреб" в домашнем матче SEHA-лиги

БГК имени Мешкова победил "Загреб" в домашнем матче SEHA-лиги

БГК имени Мешкова победил "Загреб" в домашнем матче SEHA-лиги

БГК имени Мешкова победил "Загреб" в домашнем матче SEHA-лиги

БГК имени Мешкова победил "Загреб" в домашнем матче SEHA-лиги

БГК имени Мешкова победил "Загреб" в домашнем матче SEHA-лиги

БГК имени Мешкова победил "Загреб" в домашнем матче SEHA-лиги

БГК имени Мешкова победил "Загреб" в домашнем матче SEHA-лиги

В первом тайме поединка, проходившего в брестском спорткомплексе "Виктория", хозяева имели небольшое преимущество и ушли на перерыв с минимальным перевесом в счете - 16:15. Во втором тайме брестчане сыграли более уверенно и в итоге выиграли с преимуществом в четыре мяча - 33:29.

БГК имени Мешкова победил "Загреб" в домашнем матче SEHA-лиги

БГК имени Мешкова победил "Загреб" в домашнем матче SEHA-лиги

БГК имени Мешкова победил "Загреб" в домашнем матче SEHA-лиги

БГК имени Мешкова победил "Загреб" в домашнем матче SEHA-лиги

БГК имени Мешкова победил "Загреб" в домашнем матче SEHA-лиги

БГК имени Мешкова победил "Загреб" в домашнем матче SEHA-лиги

Турнирное положение в группе В SEHA-лиги сейчас таково: "Веспрем" (Венгрия) - 15 очков (6 матчей), БГК имени Мешкова - 12 (7), "Загреб" - 9 (5), "Еурофарм Работник" (Северная Македония) - 9 (6), "Металопластика" (Сербия) - 6 (6), "Спартак" (Россия) - 3 (6).

Свой следующий матч этого турнира чемпионы Беларуси проведут 2 декабря в гостях у московского "Спартака".

До этого, 23 ноября, брестчане в 9-м туре группы В Лиги чемпионов примут на своей арене северомакедонский "Вардар". Турнирное положение после 8 туров: "Киль" (Германия) - 13 очков, "Монпелье" (Франция) - 11, "Веспрем" (Венгрия) - 10, "Виве" (Польша) - 10, "Вардар" - 9, "Порту" (Португалия) - 8, БГК - 2, "Мотор" (Украина) - 1.

В плей-офф чемпионской Лиги выйдут по шесть лучших команд из двух предварительных групп, причем команды, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал. Клубы, занявшие 2-6-е места, а также две лучшие дружины из групп С и D проведут встречи 1/8 финала.-0-

Фото Вадима Якубёнка

 
 
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  Брестский гандбольный клуб имени Мешкова обыграл хорватский "Загреб" со счетом 33:29 в домашнем матче SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
 
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