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Лебедев: ОБСЕ не совсем объективно оценивает выборы в Беларуси
20.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Оценка ОБСЕ парламентских выборов в Беларуси является не совсем объективной. Такое мнение высказал глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что позиция западных коллег вызывает непонимание и недоумение, передает телеканал «МИР 24».
Наблюдатели Содружества признали, что парламентские выборы были демократичными, прозрачными и соответствовали Конституции Беларуси и Избирательному кодексу. В свою очередь, представители мониторинговой миссии ОБСЕ утверждают, что прошедшее голосование не соответствовало международным стандартам.
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Глава миссии наблюдателей от СНГ подчеркнул, что позиция западных коллег вызывает непонимание и недоумение.
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