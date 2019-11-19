Лебедев: ОБСЕ не совсем объективно оценивает выборы в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Оценка ОБСЕ парламентских выборов в Беларуси является не совсем объективной. Такое мнение высказал глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что позиция западных коллег вызывает непонимание и недоумение, передает телеканал «МИР 24».

«Недостатки в организации выборов были, мы их тоже видели. Но они малочисленные и незначительные. Но это точно не может свидетельствовать тому, что выборы были не демократичными и не прозрачными. К сожалению, ангажированность западных избирателей, заранее уже такая настроенность на негативную оценку, она вызывает и удивление, и непонимание у нас, честно говоря», – сказал председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Наблюдатели Содружества признали, что парламентские выборы были демократичными, прозрачными и соответствовали Конституции Беларуси и Избирательному кодексу. В свою очередь, представители мониторинговой миссии ОБСЕ утверждают, что прошедшее голосование не соответствовало международным стандартам.



Выборы в нижнюю палату парламента в Беларуси прошли в минувшее воскресенье.