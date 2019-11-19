Эхо «дрожжевого» совещания у Лукашенко. Властям опять нужно менять Генплан Минска?

Источник материала: Tut.by

После недавнего совещания у Александра Лукашенко власти решили пока не выносить минский дрожжевой комбинат на улице Октябрьской за пределы столицы, сообщили REALTY.TUT.BY информированные источники. Все бы ничего, если бы это предприятие уже почти 10 лет не было определено под вынос постановлением Совета министров и Генпланом Минска 2016 года. Почему так вышло и что с этим сейчас делать — в материале.



Изображение: карта «Яндекс»

Минский дрожжевой комбинат находится напротив «Кристалла» — на улице Октябрьской в центре столицы. Предприятие построено еще во времена польской оккупации начала 20-х годов прошлого века, а в 2010-х встал вопрос о его выносе за пределы Минска.

В частности, тогда было принято решение о модернизации Слуцкого дрожжевого комбината при участии немецкой компании Uniferm. Речь шла о создании завода, рассчитанного на полное покрытие внутренней потребности в дрожжах и внушительные объемы экспорта. Власти заверяли , что после начала работы предприятия в Слуцке планируется закрыть работающий в центре Минска дрожжевой комбинат.



Фото: агентство «Минск-Новости»

В итоге в постановлении Совета министров 2010 года был прописан вынос Минского дрожжевого комбината за город до 2015 года. В том же 2015 году был разработан ПДП, согласно которому на месте дрожжевого на Октябрьской в перспективе должен появиться музейно-просветительский комплекс. Это все легло в основу утвержденного президентом Генплана Минска 2016 года, которым сохранение дрожжевого также не предполагалось.

Отметим, что вместе с дрожжевым комбинатом в совминовском списке на вынос было еще 17 минских предприятий, но 12 из них до сих пор на своих местах. В связи с этим в конце прошлого года Александр Лукашенко устроил разнос местным властям за провал программы выноса предприятий за город.

Но на прошлой неделе вопрос выноса Минского дрожжевого комбината прозвучал по-другому. Как сообщала пресс-служба президента, перед совещанием инвестдоговор с немецким Uniferm проанализировали в АП и пришли к выводу, что в нем не содержатся условия выноса дрожжевого комбината из Минска.

Как сообщают REALTY.TUT.BY знакомые с ходом совещания источники, по его итогам совещания было дано поручение не трогать Минский дрожжевой.

И что теперь с этим делать?

По общему правилу, после получения протокола поручений по итогам совещания, Мингорисполком должен подготовить проект указа президента о внесении изменений в Генплан столицы. Потом этот указ нужно подписать у президента и на его основании внести изменения в ПДП.

Кроме того, Совету министров нужно будет исключить дрожжевой комбинат из списка предприятий, подлежащих выносу.

Но, судя по всему, раскладка может быть немного другой. Так, в следующем году грядет очередная корректировка Генплана Минска, при подготовке которой учтут поручение не трогать дрожжевой.

Конечно, теоретически можно и ничего не менять, но тогда не будет никаких гарантий сохранения комбината, а также возможности его нормальной модернизации.

А почему все-таки решили не трогать дрожжевой?

Как следует из сообщения пресс-службы президента, во-первых, в инвестдоговоре требования закрыть дрожжевой нет. Во-вторых, все участники совещания согласились, что сегодня дрожжевой комбинат в Минске — хорошее производство, способное создавать конкуренцию современному заводу в Слуцке еще не один год. В-третьих, Александр Лукашенко сказал, что взять и закрыть комбинат не выход, тем более что это идет вразрез с социально ориентированной политикой в стране.

Как сообщил вице-премьер Владимир Дворник, численность сотрудников на дрожжевом комбинате в Минске 150 человек, средняя зарплата здесь почти 850 рублей.

Но, отметим, что не последним тут могло быть и внутриноменклатурное влияние. Дело в том, что сейчас минским дрожжевым комбинатом руководит экс-помощник бывшего главы Администрации президента Александра Косинца Александр Белый. Сейчас же Косинец — помощник президента, который курирует стратегические проекты. Он был на совещании по дрожжевой отрасли.



Александр Косинец на совещании. Скриншот: видео «Беларусь-1»