Источник материала: Новости Волковыска

Из 110 депутатов, избранных в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва, только 30 человек (27,3%) являются парламентариями созыва действующего. А потому 6 декабря, когда откроется первая парламентская сессия и новый депутатский состав приступит к работе, страна увидит много новых лиц. Впрочем, для своих избирателей и своих регионов они, конечно же, давно и хорошо знакомы — своей работой, своими реальными делами. Своими же планами относительно работы в Палате представителей на страницах sb.by делится депутат по Волковысскому избирательному округу № 48 начальник Волковысского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Павел Поконечный:

По долгу службы я регулярно встречался с ними как на работе, так и по месту жительства. Знаю, чем живут, к чему стремятся, о чем мечтают. Поэтому девиз моей избирательной кампании был такой: «Человек — главная ценность государства».

Поэтому в новом статусе Павел Поконечный намерен вникать во многие вопросы, связанные с наказами избирателей: строительство детской поликлиники и стадиона в Волковыске, ремонт подъездных путей к некоторым сельским населенным пунктам, благоустройство территорий, создание новых рабочих мест.