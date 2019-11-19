Источник материала: Новости Волковыска

Новость прозвучала закадровым голосом, а следом журналисты НТВ включили сюжет с вырванными из контекста словами актера о том, что ему надоело, он уже все видел… и достаточно старый и немощный человек.

СМИ подхватили эту информацию и заголовок мгновенно разлетелся по миру. Сам Боярский говорит, что не сразу понял откуда появилась такие сведения. И подтвердил, что это все слухи. Более того, на сегодняшний день в афише Питерского театра им. Ленсовета на январь 2020 года артист заявлен на роль в спектакле «Смешанные чувства».

26 декабря народный артист России Михаил Боярский отметит свое 70-летие.

Сам артист признался, что не любит дни рождения и хочет, чтобы этот день прошел быстрее.