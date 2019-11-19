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В Минтруда рассказали, сколько детских пособий выплачивают каждый месяц и будут ли сокращать декрет

20.11.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эксперты BEROC подсчитали, что сокращение декретного отпуска на год могло бы увеличить рост ВВП на 2,7%. FINANCE.TUT.BY поинтересовался у Минтруда, планируют ли в Беларуси сокращать отпуск по уходу за ребенком или делать его часть обязательной для отцов (как, например, в Швеции), а также о том, сколько человек проводят в декрете меньше трех лет.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В министерстве постоянно изучается и обобщается опыт других стран по предоставлению социальных гарантий семьям с детьми в Республике Беларусь. Вопросы о сокращении продолжительности отпуска по уходу за ребенком, а также об установлении обязательной части такого отпуска для отцов в настоящее время не рассматриваются, — сказано в пришедшем ответе из Минтруда за подписью заместителя министра Игоря Старовойтова.

В Литве — два года, в США — 12 недель. На сколько уходят в декретный отпуск в других странах

Также в министерстве рассказали, что на 1 октября 2019 года в Беларуси выплачивалось свыше 286 тысяч пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. При этом около 7 тысяч пособий выплачивались в размере 50%. Это означает, что их получатель (мама, папа, другой родственник) начал работать более чем на полставки.

— В период отпуска лицо, которое находится в данном отпуске, может работать по основному или другому месту работы на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы рабочего времени). В таком случае выплата пособия продолжает осуществляться в полном размере, — прокомментировали в Минтруда.

Недавно экономисты пришли к выводу, что детские пособия и другие меры по стимулированию рождаемости больше не имеют прежнего эффекта. Рождаемость в Беларуси начала падать еще в 2016 году.

— Практика длительного отпуска по уходу за ребенком, неоплачиваемого отцовского отпуска, слабое развитие дошкольной инфраструктуры для детей в возрасте до 3 лет снижает стимулы для занятости женщин с детьми и ограничивает возможности семей для роста доходов, — считают эксперты.

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FINANCE.TUT.BY отправил запрос в Минтруда и попросил рассказать о том, планируют ли в Беларуси сокращать отпуск по уходу за ребенком или делать его часть обязательной для...
 
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