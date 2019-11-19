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В Минтруда рассказали, сколько детских пособий выплачивают каждый месяц и будут ли сокращать декрет
Источник материала: Tut.by
Эксперты BEROC
— В министерстве постоянно изучается и обобщается опыт других стран по предоставлению социальных гарантий семьям с детьми в Республике Беларусь. Вопросы о сокращении продолжительности отпуска по уходу за ребенком, а также об установлении обязательной части такого отпуска для отцов в настоящее время не рассматриваются, — сказано в пришедшем ответе из Минтруда за подписью заместителя министра Игоря Старовойтова.
Также в министерстве рассказали, что на 1 октября 2019 года в Беларуси выплачивалось свыше 286 тысяч пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. При этом около 7 тысяч пособий выплачивались в размере 50%. Это означает, что их получатель (мама, папа, другой родственник) начал работать более чем на полставки.
— В период отпуска лицо, которое находится в данном отпуске, может работать по основному или другому месту работы на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы рабочего времени). В таком случае выплата пособия продолжает осуществляться в полном размере, — прокомментировали в Минтруда.
Недавно экономисты пришли к выводу, что детские пособия и другие меры по стимулированию рождаемости больше не имеют прежнего эффекта. Рождаемость в Беларуси начала падать еще в 2016 году.
— Практика длительного отпуска по уходу за ребенком,
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