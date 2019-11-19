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«Без слов воплотить самые смелые творческие идеи». Лучших танцоров выбирали на фестивале современной хореографии в Витебске

20.11.2019 01:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Витебск посетила муза танца. В городе проходит фестиваль современной хореографии, который знают практически во всем мире как площадку для воплощения самых смелых творческих идей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске стартовал Международный фестиваль современной хореографии

Уже на открытии зрители увидели необычное прочтение Анны Корениной. Впрочем, танцевать в Витебске будут почти до конца недели. Так что премьеры еще впереди. А центральным событием станет белорусский конкурс современной хореографии.

«Без слов воплотить самые смелые творческие идеи». Лучших танцоров выбирали на фестивале современной хореографии в Витебске

«Без слов воплотить самые смелые творческие идеи». Лучших танцоров выбирали на фестивале современной хореографии в Витебске

«Без слов воплотить самые смелые творческие идеи». Лучших танцоров выбирали на фестивале современной хореографии в Витебске

«Без слов воплотить самые смелые творческие идеи». Лучших танцоров выбирали на фестивале современной хореографии в Витебске

«Без слов воплотить самые смелые творческие идеи». Лучших танцоров выбирали на фестивале современной хореографии в Витебске

О поклонниках и служителях Терпсихоры репортаж Анастасии Бут. Подробности – в видеоматериале.

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Витебск посетила муза танца. В городе проходит фестиваль современной хореографии, который знают практически во всем мире как площадку для...
 
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