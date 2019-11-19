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«Отказаться от платёжной карты в кошельке». БПС-Сбербанк первым в Беларуси представил сервис Apple Pay
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шопинг в одно касание. Быстро и удобно совершать покупки в магазинах, кафе и даже в интернете теперь могут клиенты БПС-Сбербанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В партнерстве с компаниями Visa и Mastercard банк первым представил в Беларуси сервис Apple Pay. Теперь, чтобы оплатить покупку, не обязательно брать с собой кошелек с наличными и платежными картами. Достаточно мобильного телефона или электронных часов.
Apple Pay считается инновационным и безопасным способом оплаты, а каждая покупка совершается буквально одним касанием пальца к Touch ID.
Елена Демиденко, исполнительный директор БПС-Сбербанка:
А если вы еще не клиент БПС-Сбербанка, мы упростили процедуру: вы можете оформить карту через мобильный банк, пройдя идентификацию через банковскую систему идентификации, и стать обладателем карты виртуальной, и подключить сервис Apple Pay.
Олег Бородко, заместитель председателя правления БПС-Сбербанка:
Готовность наших клиентов и рынка к запуску данного сервиса уже была. Мы всего лишь ответили первыми на данную готовность. Это возможность отказаться от платежной карты в своем кошельке. Это значит отказаться от беспокойства за сохранность соответствующих реквизитов и возможность рассчитаться практически везде посредством своего телефона или Apple часов.
При этом я хочу отметить, что уже у нас в стране, в Республике Беларусь, 70 % терминалов поддерживают возможность бесконтактных платежей. А к началу 2021 года такая готовность будет 100 %-ная.
Настраивается система просто – в несколько кликов. Также БПС-Сбербанк предусмотрел специальные бонусы для пользователей нового сервиса.
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«Отказаться от платёжной карты в кошельке». БПС-Сбербанк первым в Беларуси представил сервис Apple Pay
Новости Беларуси. Шопинг в одно касание. Быстро и удобно совершать покупки в магазинах, кафе и даже в интернете теперь могут клиенты БПС-Сбербанка, сообщили в...
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