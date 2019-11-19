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«Отказаться от платёжной карты в кошельке». БПС-Сбербанк первым в Беларуси представил сервис Apple Pay

20.11.2019 01:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шопинг в одно касание. Быстро и удобно совершать покупки в магазинах, кафе и даже в интернете теперь могут клиенты БПС-Сбербанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В партнерстве с компаниями Visa и Mastercard банк первым представил в Беларуси сервис Apple Pay. Теперь, чтобы оплатить покупку, не обязательно брать с собой кошелек с наличными и платежными картами. Достаточно мобильного телефона или электронных часов.

«Отказаться от платёжной карты в кошельке». БПС-Сбербанк первым в Беларуси представил сервис Apple Pay

«Отказаться от платёжной карты в кошельке». БПС-Сбербанк первым в Беларуси представил сервис Apple Pay

Apple Pay считается инновационным и безопасным способом оплаты, а каждая покупка совершается буквально одним касанием пальца к Touch ID.

«Отказаться от платёжной карты в кошельке». БПС-Сбербанк первым в Беларуси представил сервис Apple Pay

Елена Демиденко, исполнительный директор БПС-Сбербанка:
Пройдены все пилотные испытания, и сегодня полноценный сервис начинает свою работу. Что это значит? Это значит, что все клиенты БПС-Сбербанка, у которых есть карта Mastercard либо Visa, могут спокойно оставлять эту карту дома и осуществлять платежи с помощью своего девайса – мобильного телефона или часов.

А если вы еще не клиент БПС-Сбербанка, мы упростили процедуру: вы можете оформить карту через мобильный банк, пройдя идентификацию через банковскую систему идентификации, и стать обладателем карты виртуальной, и подключить сервис Apple Pay.

«Отказаться от платёжной карты в кошельке». БПС-Сбербанк первым в Беларуси представил сервис Apple Pay

Олег Бородко, заместитель председателя правления БПС-Сбербанка:
В Беларуси уже 50 % населения предпочитает покупки онлайн, а 60 % имеют у себя смартфоны.

Готовность наших клиентов и рынка к запуску данного сервиса уже была. Мы всего лишь ответили первыми на данную готовность. Это возможность отказаться от платежной карты в своем кошельке. Это значит отказаться от беспокойства за сохранность соответствующих реквизитов и возможность рассчитаться практически везде посредством своего телефона или Apple часов.

При этом я хочу отметить, что уже у нас в стране, в Республике Беларусь, 70 % терминалов поддерживают возможность бесконтактных платежей. А к началу 2021 года такая готовность будет 100 %-ная.

«Отказаться от платёжной карты в кошельке». БПС-Сбербанк первым в Беларуси представил сервис Apple Pay

«Отказаться от платёжной карты в кошельке». БПС-Сбербанк первым в Беларуси представил сервис Apple Pay

Настраивается система просто – в несколько кликов. Также БПС-Сбербанк предусмотрел специальные бонусы для пользователей нового сервиса.

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Люди в материале: Елена Демиденко, Олег Бородко
 
 
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Новости Беларуси. Шопинг в одно касание. Быстро и удобно совершать покупки в магазинах, кафе и даже в интернете теперь могут клиенты БПС-Сбербанка, сообщили в...
 
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