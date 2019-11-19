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Соревнования по швейцарской системе. Более 60 шашистов различного уровня принимают участие в чемпионате Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Неделя шашек в Минске. Белорусская столица принимает чемпионат страны по этому виду спорта в первой лиге. Это первые крупные соревнования, которые проходят в обновленном Дворце шашек и шахмат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На протяжении семи дни спортсмены оспорят по четыре путевки среди мужчин и женщин в высший дивизион турнира. Участие в состязаниях принимают чуть более 60 шашистов различного уровня: от начинающих до чемпионов мирового масштаба. Наибольшее представительство среди спортсменов юниорского возраста. Однако хватает на турнире и взрослых, титулованных спортсменов.
Виталий Ворушило, главный судья соревнований:
Соревнования проходят по швейцарской системе. За 7 дней спортсменам предстоит пройти 9 кругов. 20 ноября шашистов ждет 3-й и 4-й тур состязаний. Чемпионат завершится 24 ноября.
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Соревнования по швейцарской системе. Более 60 шашистов различного уровня принимают участие в чемпионате Беларуси
Новости Беларуси. Неделя шашек в Минске. Белорусская столица принимает чемпионат страны по этому виду спорта в первой лиге. Это первые крупные соревнования,...
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