КХЛ. Минское «Динамо» проиграло на выезде нижегородскому «Торпедо»

Источник материала: Аргументы и факты

«Динамо» пропустило уже на 3-й минуте – у хозяев забросил Михаил Варнаков. Отыграться удалось только под занавес второго периода благодаря голу Олега Евенко (39-я).

«Зубры» начали третий период с пропущенной шайбы (Тай Рэтти, 42-я). За минуту до конца основного времени матча «Торпедо» увеличило отрыв стараниями Куинтона Хаудена (59-я). «Зубры» сумели отыграть одну шайбу (Тему Пулккинен, 60-я), но на большее у команды сил не хватило.