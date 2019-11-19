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КХЛ. Минское «Динамо» проиграло на выезде нижегородскому «Торпедо»

20.11.2019 07:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ. Минское «Динамо» проиграло на выезде нижегородскому «Торпедо»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

«Динамо» пропустило уже на 3-й минуте – у хозяев забросил Михаил Варнаков. Отыграться удалось только под занавес второго периода благодаря голу Олега Евенко (39-я).

«Зубры» начали третий период с пропущенной шайбы (Тай Рэтти, 42-я). За минуту до конца основного времени матча «Торпедо» увеличило отрыв стараниями Куинтона Хаудена (59-я). «Зубры» сумели отыграть одну шайбу (Тему Пулккинен, 60-я), но на большее у команды сил не хватило. 

– Мы хорошо знали, что за команда «Торпедо». Понимали, что соперник выйдет заряженным с первых минут. Так и получилось. Это мы ожидали, но, к сожалению, не смогли совладать с таким атакующим настроем. «Торпедо» доминировало первые 4 минуты игры и было за это вознаграждено. Дальше мы смогли успокоить игру, стали оказывать сопротивление, выровняли игру во втором периоде, в котором смогли максимально приблизиться к сопернику. В третьем периоде мы, к сожалению, получили ненужное удаление. Соперник хорошо играет в большинстве, что мы, собственно, и увидели. Такое с нами, бывает, к сожалению – получаем недисциплинированные удаления. Дальше вы всё видели, мы сняли вратаря, нам забросили в пустые. Мы всё равно смогли сократить разрыв в счёте, но это было слишком поздно для нас, - прокомментировал исход матча главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба. 

КХЛ. Минское «Динамо» проиграло на выезде нижегородскому «Торпедо»
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Теги: Минск
 
 
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