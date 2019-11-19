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В Столинском районе ученикам сельской школы запретили ездить на уроки на велосипеде

20.11.2019 08:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Администрация школы в Большом Малешеве запретила ученикам приезжать на занятия на велосипеде. Связано это с недавними дорожно-транспортными происшествиями с участием детей: один ученик школы получил травму, второй — погиб, пишет «Медиа-Полесье».


Школу посещают 472 ученика, рассказала директор Большемалешевской средней школы Ирина Кравчук. Занимаются они в 2 смены. Первая начинается в 8.00, когда на улице еще темно, а вторая заканчивается в 19.30, когда уже темно. Деревня большая, детям до школы добираться далеко, велосипедных дорожек и тротуаров нет. Осенью обочина превращается в грязь, по ней трудно идти, не то, что ехать на велосипеде. А потому велосипедисты вынуждены ехать по дороге.

Если бы занятия начинались и заканчивались в светлое время суток, то с приездом детей в школу на велосипеде еще можно было бы мириться. Но в утренние и вечерние часы на дорогах очень опасно.

Детям разрешили приезжать на занятия на велосипеде только в сопровождении взрослых.

 
 
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Занимаются они в 2 смены. Первая начинается в 8.00, когда на улице еще темно, а вторая заканчивается в 19.30, когда уже темно.
 
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