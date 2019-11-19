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Эксперты подсчитали, сколько белорусских студентов ведут свой бизнес или работают не по найму

20.11.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

4,3% белорусских студентов имеют свой бизнес или работают не по найму, в то время как среднемировой показатель составил 11,2%. То есть мы почти в три раза отстаем по этому показателю. Об этом говорится в отчете за 2018 год по исследованию предпринимательского потенциала студентов, проведенному Центром экономических исследований «БЕРОК».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Первый этап исследования проводился в 2017 году. Во второй волне — в 2018-м участвовало 54 страны. В Беларуси опросили 504 студента высших учебных заведений.

— Несмотря на недавние политические меры, связанные с развитием предпринимательства, в частности, в системе высшего образования, большинство показателей, отражающих предпринимательские намерения и предпринимательскую активность студентов, продемонстрировали негативную тенденцию, — отмечают авторы исследования. — Обусловлены данные изменения могут быть прежде всего периодом роста экономики и реальной заработной платы населения в 2017—2018 годах.

Исследование показало, что 7,3% от опрошенных студентов планируют сразу после окончания вуза открыть свой бизнес. 47,5% думают обзавестись своим делом через 5 лет после окончания учебы. Если сравнивать эти показатели со среднемировыми, наш первый на 1,7 процентного пункта ниже. Среднемировой — 9%. Второй же, наоборот, выше на 12,8 процентного пункта.

22,2% наших студентов уже пытались открыть свое дело или хотели стать самозанятыми. По миру процент выше — 30,7. Свой бизнес или работа не по найму есть всего у 4,3% опрошенных студентов, в то время как среднемировой показатель составил 11,2%.

По результатам опроса уровень обучения предпринимательству и предпринимательской среды в вузе оказался ниже среднемирового уровня. По этим показателям мы заняли 38 и 35 места соответственно среди 54 стран.

Количество студентов, которые не проходили никаких обучающих предпринимательству курсов, снизилось с 2016 года на 6,7 процентных пункта. Исследователи связывают это с государственной политикой, направленной на расширение обучения предпринимательству.

— Тенденция к снижению основных показателей предпринимательских намерений и предпринимательской активности наблюдается в соседних странах: России и Польше. Эти изменения отражают движение Беларуси, России и Польши в сторону группы наиболее развитых стран, в которых уровень предпринимательской активности и намерений студентов неизменно находится на более низком уровне, — отмечают эксперты. — С учетом главным образом обусловленного необходимостью, а не инновационного характера студенческого предпринимательства в менее развитых странах и регионах можно сделать вывод для Беларуси о том, что усилия государства должны быть сосредоточены на продвижении предпринимательской среды и образования в региональных университетах.

Исследователи говорят, что это поможет развитию регионов — человеческого капитала и малого и среднего предпринимательства.

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Беларусь поучаствовала в глобальном исследовании предпринимательского потенциала студентов.
 
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