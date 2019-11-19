|
Электродом начали строить в Могилеве. И в нем не будут отключать горячую воду!
Источник материала: Tut.by
Экспериментальный трехэтажный электродом уже начали строить в Могилеве. Как
В доме все будет держаться на электроэнергии: отопление, подогрев воды и, разумеется, освещение. В каждой квартире будет свой электронагреватель, а вместо привычных батарей — электроконвекторы. На кухнях будут исключительно электроплиты.
Дом будет 24-квартирным, и сдать его планируют в середине 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Квартир в этом доме будет ну очень немного.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)