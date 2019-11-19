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Электродом начали строить в Могилеве. И в нем не будут отключать горячую воду!

20.11.2019 07:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экспериментальный трехэтажный электродом уже начали строить в Могилеве. Как сообщала ТРК «Могилев», его начали возводить на улице Воровского. И это первый дом в Могилевской области, где каждое лето не будут отключать горячую воду, а отопление в квартире жильцы включают сами.

В доме все будет держаться на электроэнергии: отопление, подогрев воды и, разумеется, освещение. В каждой квартире будет свой электронагреватель, а вместо привычных батарей — электроконвекторы. На кухнях будут исключительно электроплиты.

Дом будет 24-квартирным, и сдать его планируют в середине 2020 года.

 
Теги: Могилев
 
 
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