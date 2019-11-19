Они зажигали до Овечкина и Кросби. Отгадайте 15 звезд хоккея 90-х и 2000-х!

Источник материала: Tut.by

Хоккей — самый популярный у нас вид спорта наряду с футболом и биатлоном. И на прошлой неделе мы уже предложили вам вспомнить про поколение Андрея Шевченко и Рафаэля Пуаре . А как насчет звезд НХЛ прошлого поколения?

Помните, кто играл в русской пятерке «Детройта» и как все восхищались надежностью чешского Доминатора? Тогда этот тест для вас! Мы загадали 15 звезд хоккея 90-х и начала 2000-х и дали небольшие подсказки. Вспомните всех?