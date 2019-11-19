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Они зажигали до Овечкина и Кросби. Отгадайте 15 звезд хоккея 90-х и 2000-х!
Источник материала: Tut.by
Хоккей — самый популярный у нас вид спорта наряду с футболом и биатлоном. И на прошлой неделе мы уже предложили вам вспомнить про поколение
Помните, кто играл в русской пятерке «Детройта» и как все восхищались надежностью чешского Доминатора? Тогда этот тест для вас! Мы загадали 15 звезд хоккея 90-х и начала 2000-х и дали небольшие подсказки. Вспомните всех?
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Помните, кто играл в русской пятерке «Детройта» и как все восхищались надежностью чешского Доминатора?
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