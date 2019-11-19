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«Скрытое» - старт голосования. Выбираем лучшую читательскую историю. На кону - три тысячи рублей
Источник материала: Tut.by
Подводим итоги конкурса читательских историй о строительстве и проектировании инженерных систем
Редакция REALTY.TUT.BY выбрала пять наиболее интересных историй. Проектная группа в составе редактора и экспертов партнера выезжала к их авторам на дом. Репортажи с выездов были опубликованы на портале. Сейчас предлагаем читателям проголосовать за одного из наших финалистов. Победитель
Сделать свой выбор можно в течение недели — с 09.00 20-го ноября до 09.00 27 ноября 2019 года. За одного конкурсанта можно проголосовать один раз в сутки.
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Народное голосование определит победителя конкурса «Скрытое», в котором мы рассказывали о проблемах частного строительства. *Партнерский материал
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