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«Скрытое» - старт голосования. Выбираем лучшую читательскую историю. На кону - три тысячи рублей

20.11.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подводим итоги конкурса читательских историй о строительстве и проектировании инженерных систем «Скрытое» и объявляем народное голосование за финалистов. На кону — сертификат на сумму 3000 рублей от компании «Чистый берег».

Редакция REALTY.TUT.BY выбрала пять наиболее интересных историй. Проектная группа в составе редактора и экспертов партнера выезжала к их авторам на дом. Репортажи с выездов были опубликованы на портале. Сейчас предлагаем читателям проголосовать за одного из наших финалистов. Победитель получит сертификат на три тысячи рублей от компании «Чистый берег» для устранения неполадок, выявленных экспертами в области отопительного оборудования, водоснабжения и канализации.

Сделать свой выбор можно в течение недели — с 09.00 20-го ноября до 09.00 27 ноября 2019 года. За одного конкурсанта можно проголосовать один раз в сутки.

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Народное голосование определит победителя конкурса «Скрытое», в котором мы рассказывали о проблемах частного строительства. *Партнерский материал
 
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