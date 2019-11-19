Потеряла отца, развелась с мужем и отказалась от материнства. Что пришлось пережить Майе Плисецкой

Источник материала: Tut.by

Балерина Майя Плисецкая была уникальна во всем: в стиле танца, твердости духа, своей утонченности. И даже в творческом долголетии. Пожалуй, ни одна другая балерина на восьмом десятке не могла бы выпорхнуть на сцену как 18-летняя девочка. Майя Михайловна — могла.

Великой примы нет с нами уже 4 года: в 2015-м Плисецкая скончалась от инфаркта. Сегодня, в день ее рождения, LADY вспоминает факты из жизни этой хрупкой, но невероятно сильной женщины.

Росла в семье «врагов народа»

Майя Плисецкая родилась в творческой семье. Лишь отец Майи, Михаил Эммануилович, имел рядовую (хоть и высокую) должность в министерстве. Все остальные были так или иначе связаны с искусством. Мать Майи Рахиль играла в немом кино. Тетя и дядя по материнской линии были артистами балета. Неудивительно, что в какой-то момент с творчеством оказалась связанной и жизнь Плисецкой: в 8 лет тетя отвела ее в хореографическую школу.



Фото: isralove.org / Маленькая Майя с родителями

Буквально спустя три года юная Майя уже вовсю танцевала. В Шпицбергене, где тогда работал консулом СССР ее отец, она исполнила партию в опере «Русалка». Девочка мечтала о большой сцене, но в один момент ее мечты рухнули вместе с приговором отцу: Михаила Плисецкого объявили врагом народа. В мае 1937 г. его арестовали, зимой 1938-го — расстреляли без суда и следствия.

Семья была убита горем. Казалось, хуже быть уже не может… И тут пришли за матерью Майи.

«Характер у мамы был мягкий и твердый, добрый и упрямый. Когда в тридцать восьмом году ее арестовали и требовали подписать, что муж шпион, изменник, диверсант, преступник, участник заговора против Сталина и прочее, и прочее — она наотрез отказалась. Случай по тем временам героический. Ей дали восемь лет тюрьмы», — вспоминала Плисецкая.



Фото: isralove.org / В детстве Майя была на несколько лет разлучена с мамой и братом

Вместе с грудным сыном Азарием Рахиль выслали в Казахстан: там находился лагерь для жен изменников родины. К счастью, женщина отбыла в лагере не весь срок, а лишь несколько лет: уже в 1941-м ей удалось вернуться в Москву. За Майей все это время присматривала ее тетя Суламифь.

Поставила брачный рекорд

Майя Михайловна впервые вышла замуж в 31. Ее избранником стал молодой солист балета Марис Лиепа. Но в статусе супруги балерина прожила недолго: буквально спустя три месяца пара подала на развод.

«Для нас замужество Майи стало полной неожиданностью, — вспоминает ее брат Азарий Плисецкий. Не предупредив никого, они с Марисом расписались в районном загсе. После регистрации Майя привела новоиспеченного супруга к нам домой и объявила маме: „Мы с Марисом поженились“. „Ну с этим не поздравляют“, — вскользь обронила мама, которой с самого начала было понятно, что этот брак долго не продлится.

Так и случилось. Майя с Марисом не ссорились, не колотили тарелки, просто очень скоро осознали, что не подходят друг другу. Официально их брак просуществовал около трех месяцев, но совместная жизнь продолжалась не больше пары недель».