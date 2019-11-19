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Потеряла отца, развелась с мужем и отказалась от материнства. Что пришлось пережить Майе Плисецкой

20.11.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Балерина Майя Плисецкая была уникальна во всем: в стиле танца, твердости духа, своей утонченности. И даже в творческом долголетии. Пожалуй, ни одна другая балерина на восьмом десятке не могла бы выпорхнуть на сцену как 18-летняя девочка. Майя Михайловна — могла.

Великой примы нет с нами уже 4 года: в 2015-м Плисецкая скончалась от инфаркта. Сегодня, в день ее рождения, LADY вспоминает факты из жизни этой хрупкой, но невероятно сильной женщины.

Росла в семье «врагов народа»

Майя Плисецкая родилась в творческой семье. Лишь отец Майи, Михаил Эммануилович, имел рядовую (хоть и высокую) должность в министерстве. Все остальные были так или иначе связаны с искусством. Мать Майи Рахиль играла в немом кино. Тетя и дядя по материнской линии были артистами балета. Неудивительно, что в какой-то момент с творчеством оказалась связанной и жизнь Плисецкой: в 8 лет тетя отвела ее в хореографическую школу.


Фото: isralove.org / Маленькая Майя с родителями

Буквально спустя три года юная Майя уже вовсю танцевала. В Шпицбергене, где тогда работал консулом СССР ее отец, она исполнила партию в опере «Русалка». Девочка мечтала о большой сцене, но в один момент ее мечты рухнули вместе с приговором отцу: Михаила Плисецкого объявили врагом народа. В мае 1937 г. его арестовали, зимой 1938-го — расстреляли без суда и следствия.

Семья была убита горем. Казалось, хуже быть уже не может… И тут пришли за матерью Майи.

«Характер у мамы был мягкий и твердый, добрый и упрямый. Когда в тридцать восьмом году ее арестовали и требовали подписать, что муж шпион, изменник, диверсант, преступник, участник заговора против Сталина и прочее, и прочее — она наотрез отказалась. Случай по тем временам героический. Ей дали восемь лет тюрьмы», — вспоминала Плисецкая.


Фото: isralove.org / В детстве Майя была на несколько лет разлучена с мамой и братом

Вместе с грудным сыном Азарием Рахиль выслали в Казахстан: там находился лагерь для жен изменников родины. К счастью, женщина отбыла в лагере не весь срок, а лишь несколько лет: уже в 1941-м ей удалось вернуться в Москву. За Майей все это время присматривала ее тетя Суламифь.

Поставила брачный рекорд

Майя Михайловна впервые вышла замуж в 31. Ее избранником стал молодой солист балета Марис Лиепа. Но в статусе супруги балерина прожила недолго: буквально спустя три месяца пара подала на развод.

«Для нас замужество Майи стало полной неожиданностью, — вспоминает ее брат Азарий Плисецкий. Не предупредив никого, они с Марисом расписались в районном загсе. После регистрации Майя привела новоиспеченного супруга к нам домой и объявила маме: „Мы с Марисом поженились“. „Ну с этим не поздравляют“, — вскользь обронила мама, которой с самого начала было понятно, что этот брак долго не продлится.

Так и случилось. Майя с Марисом не ссорились, не колотили тарелки, просто очень скоро осознали, что не подходят друг другу. Официально их брак просуществовал около трех месяцев, но совместная жизнь продолжалась не больше пары недель».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Danna

 
 
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Великой примы нет с нами уже 4 года: в 2015-м Плисецкая скончалась от инфаркта. Сегодня, в день ее рождения, LADY вспоминает факты из жизни этой хрупкой, но невероятно...
 
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