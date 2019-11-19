«Худшие подарки - те, что дарят всем». Психолог - о том, как не обидеть презентом

Источник материала: Tut.by

До зимних праздников осталось всего лишь несколько недель. Возникает логичный вопрос: что подарить своим близким, друзьям, коллегам? Ответ найти не так уж просто, и приятная поначалу новогодняя суета сменяется паникой.

Как выбрать презент и важна ли получателю его цена? Вместе с комплексом SPA Riviera мы расспросили психолога Павла Зыгмантовича, о том, действительно ли не так важен подарок, как внимание.

«Чем лучше у людей отношения, тем меньше они считают подарки»

— Все мы так или иначе любим подарки: кто-то дарить, кто-то — получать. А есть ли вообще такое понятие как психология подарка?

— Не совсем. Подарок — часть более объемного понятия под названием психология обмена. Есть такая вещь как принцип взаимности. Согласно этому принципу, если мне что-то подарили, я тут же становлюсь обязанным — до тех пор, пока не дам что-то в ответ.

— То есть люди дарят подарки, чтобы получить что-то взамен?

— Люди дарят подарки для установления отношений или же их поддержания. Это демонстрация: я дарю подарок, значит, ты для меня важен. Крупный презент — очень важен, мелкий — важен, но незначительно. Но, вне зависимости от величины, это сигнал: я с тобой в отношениях (или хочу их наладить), и для меня важно, чтобы эти отношения были хорошими.





Вот, допустим, встретились два коллеги в офисе. Один из них идет к кофе-машине и спрашивает у второго: а тебе кофе взять? Таким образом он оказал услугу (это тоже своего рода подарок) и начинает ждать: каким будет ответ. Если в обозримом будущем второй коллега принесет в офис яблоки и угостит первого — все, баланс сведен. У каждого появится эмоциональный счет, где будет понемногу накапливаться объем взаимных услуг (то есть подарков).

Кстати, чем лучше у людей отношения, тем меньше они ведут подсчет подарков. Если ваша супруга или супруг говорит: «Ты мне никогда ничего не даришь, а я тебе и это, и то», знайте — в браке кризис.

— Мне подарили подарок, я хочу подарить что-то в ответ. Важно ли, чтобы это что-то совпало по цене с тем, что получила я?

— Безусловно, потому что это показатель отношения. Делая крупный презент, ваш друг вложил в ваши отношения условные 300 баллов. И хочет получить столько же. Если ответный подарок он оценит балла на 3, сделает вывод: наши отношения тебе не важны. Неравноценный подарок — это сигнал, что ко мне с той стороны относятся не так хорошо, как я. И это обидно.





— Выходит, все сводится к деньгам?

— Скорее, все сводится к усилиям. Просто деньги — это очевидный и понятный всем показатель того, насколько человек заморочился с подарком. Но не всегда они все решают.

Приведу простой пример. Допустим, ваш друг очень богат, дорогие подарки для него — не проблема. И он подарил вам новейший смартфон. Как вы отнесетесь к такому презенту? Ну да, круто, что это смартфон, но никаких усилий друг, очевидно, не прикладывал. Другой вопрос, если этот самый смартфон вам подарит студент, который ради этого год экономил на завтраках. Человек заморочился, и сразу видно, насколько ему важна ваша дружба.

«Не знаю, что подарить, бери деньгами»

— Вечный вопрос — как подобрать подарок тому, у кого все есть?

— Есть один лайфхак: нужно покупать то, что человек хочет, может позволить, но не решается себе купить. Приведу пример из жизни. Как-то раз я зашел в книжный, смотрю: книжка из моего детства, только издание новое, красочное. Она не то чтобы дорогая, могу себе позволить, но как-то жалко столько денег отдавать просто за ностальгию. Вот такой подарок — это класс. И это хороший ответ на вопрос: что подарить человеку, у которого все есть. Просто нужно слушать его: что он говорит, на что жалуется, что ему интересно.

— Но это требует времени. А если его нет?

— Если времени нет, так и скажите: не знаю, что тебе подарить, бери деньгами. Тут, кстати, могут выручить подарочные сертификаты — если вы понимаете, что человеку интересно. Только есть нюанс: сумма должна быть больше, чем мог бы стоить подарок, ведь вы не вкладываете в него никаких сил.



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— Допустим, с подарком я угадала. Можно ли все испортить тем, как именно я его презентую?

— Конечно! Например, вы подарите его со словами: «Хотела купить что-то дорогое, но взяла вот это». То есть взяли и обесценили получателя: большего ты не заслуживаешь. Еще можно обесценить сам подарок: мол, здорово, что тебе этот планшет нравится, но какой-то он нефункциональный. А может возникнуть такая ситуация: человек получил подарок, хочет вас поблагодарить, обнять, а вы отмахиваетесь. Выходит, вы не дали возможность выразить свое счастье, и тем самым испортили ему праздник. Наверное, есть еще с десяток способов испортить хороший презент, но такие оказии случаются чаще всего.

— Выходит, нужно уметь не только выбирать подарки, но и дарить их?

— Достаточно просто показать, что своим подарком вы хотите порадовать. Можно даже так и сказать: я долго думал, искал, и нашел то, что тебе понравится.

«Теще можно подарить чемодан, чтобы она уехала»

— Вы говорили, что величина подарка — это про отношение человека ко мне. А можно определить его отношение по типу подарка?

— Всем бы этого хотелось, но увы, затея бесполезная. Один и тот же подарок может быть выбран по разным причинам. Например, теще чемодан можно подарить, чтобы она уехала. А можно поддержать чемоданом подаренную ей на юбилей поездку в Египет.





— То есть если муж дарит жене сковороду вместо желанного смартфона, не стоит думать, что он воспринимает ее как домработницу?

— Тут может быть несколько причин. Он может действительно считать ее домработницей. Или же уверен, что с новым кухонным девайсом ей будет легче готовить. Или у него нет денег на смартфон. А может, он просто урвал эту сковороду по скидке. (Улыбается). Объяснений подарку может быть масса, угадать, какое из них верное, вряд ли получится.

— Есть ли разница в том, как подбирают подарки мужчины и женщины?

— Как правило, женщины внимательнее относятся к отношениям, потому что их в эту сторону социализируют. И можно сказать, что они чуть внимательнее выбирают подарок. Но в большей степени выбор презента связан не с гендером, а с тем, как мы относимся к человеку: мы хотим его порадовать или же просто соблюсти формальность.



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— А есть ли подарки, которые с высокой долей вероятности могут обидеть получателя?

— Худшие подарки — это те, которые дарят всем без разбора. Та же пена для бритья или носки. И, как правило, обидеть могут презенты, которые связаны с тем, что человеку не нравится. Предположим, мужчина ненавидит работу по дому — кран починить, гвоздь забить, а ему дарят набор инструментов. То же со сковородой. Если женщина балдеет от готовки, подарить ей кухонную утварь — это идеально. А когда кухня для нее — «вторая смена», такой подарок ее оскорбит. Даже если сковорода крутая и облегчит ей жизнь.

— Тогда как лучше намекнуть человеку на то, какой подарок хочешь получить?

— Лучше сказать прямо: например, хочу новое кресло. Если прямо не получается, можно попробовать рассказать о проблеме и о том, как ее можно решить: «Спина болит из-за кресла, никак не найду время его заменить». Это может сработать. Но тут такой нюанс: человек ведь не сидит и не ждет, когда вы ему сообщите о своих проблемах. У него есть своя насыщенная жизнь. Поэтому говорить «в лоб» лучше всего. А еще лучше все «хочу» записывать и отдавать список дарителям.

— То есть составлять wish-лист — это не стыдно?

— Да, при условии, что вы соизмеряете свои «хочу» с тем обществом, в котором вы живете. Важно, чтобы люди действительно могли вам это дать.

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