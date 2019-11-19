В Бресте построят бизнес-центр с многоуровневым паркингом. Рассказываем где

Источник материала: Tut.by

На перекрестке Варшавки и Махновича, через дорогу от гостиницы Hampton by Hilton, появится бизнес-центр с многоуровневым паркингом, пишет «Вечерний Брест» .





Завершать концепцию улицы Махновича будет СООО «Демарш».

— В ближайшее время начнется реализация инвестпроекта бизнес-центра. Новые ворота (бизнес-центр и гостиница) станут симметричным, современным отголоском некогда построенных «ворот» при спуске с путепровода к бульвару Шевченко и должны символизировать современный Брест, — сообщил главный архитектор города Николай Власюк.