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В Бресте построят бизнес-центр с многоуровневым паркингом. Рассказываем где
Источник материала: Tut.by
На перекрестке Варшавки и Махновича, через дорогу от гостиницы Hampton by Hilton, появится бизнес-центр с многоуровневым паркингом, пишет
Завершать концепцию улицы Махновича будет СООО «Демарш».
— В ближайшее время начнется реализация инвестпроекта бизнес-центра. Новые ворота (бизнес-центр и гостиница) станут симметричным, современным отголоском некогда построенных «ворот» при спуске с путепровода к бульвару Шевченко и должны символизировать современный Брест, — сообщил главный архитектор города Николай Власюк.
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Вскоре начнется строительство.
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