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В Бресте построят бизнес-центр с многоуровневым паркингом. Рассказываем где

20.11.2019 09:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На перекрестке Варшавки и Махновича, через дорогу от гостиницы Hampton by Hilton, появится бизнес-центр с многоуровневым паркингом, пишет «Вечерний Брест».


Завершать концепцию улицы Махновича будет СООО «Демарш».

— В ближайшее время начнется реализация инвестпроекта бизнес-центра. Новые ворота (бизнес-центр и гостиница) станут симметричным, современным отголоском некогда построенных «ворот» при спуске с путепровода к бульвару Шевченко и должны символизировать современный Брест, — сообщил главный архитектор города Николай Власюк.

 
Теги: Брест
 
 
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