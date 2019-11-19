Эмилия Кларк вспомнила, как снималась обнаженной в «Игре престолов»

Источник материала: Tut.by

Актриса Эмилия Кларк начала сниматься в «Игре престолов» в 23 года. Роль Дейенерис Таргариен сделала начинающую актрису звездой, но одновременно стала настоящим испытанием. Об этом 33-летняя Кларк рассказывала во многих интервью, а в новой беседе с Дэксом Шепардом Эмилия вновь вспомнила трудные эпизоды телешоу HBO, где ей пришлось сниматься обнаженной, пишет spletnik.ru.



Кадр из сериала

По словам актрисы, подписывая контракт, она заранее не давала согласие на съемку обнаженных сцен, но в итоге ей пришлось в них участвовать под натиском шоураннеров, которые уговаривали ее не разочаровывать зрителей.

— Я вела бои на съемочной площадке, говорила: «Нет, простыня в кадре останется!», а они в ответ: «Ты же не хочешь разочаровывать поклонников «Игры престолов!», а я такая: «Да пошли вы!» — вспомнила Эмилия в интервью.

«Мне было стыдно»: Мэйси Уильямс рассказала о съемках в «Игре престолов»

Актриса признает, что в первом сезоне нагота на экране демонстрировалась очень часто.

— Я взялась за работу, а потом мне прислали сценарий, и тут-то поняла, в чем будет загвоздка. Я только-только окончила театральную школу, поэтому восприняла все как работу: если в сценарии есть эта сцена, то она нужна. Уговаривала себя, пыталась смириться. В первом сезоне понятия не имела, что делаю, что все это такое.

Никогда прежде не была на съемочной площадке голой, да еще среди такого количества людей. Не знала, что мне делать, что от меня ждут, что я хочу… В первом сезоне снималась с мыслью, что недостойна ничего требовать и ни в чем нуждаться. Я могла плакать в ванной, а потом возвращаться на съемочную площадку и снимать сцену,

— вспомнила актриса.

Актер Джейсон Момоа, сыгравший в «Игре престолов» Кхала Дрого, поддерживал ее и беспокоился, как она себя чувствует в совместных интимных сценах.

— Мне было тяжело. Но сцены, которые мы снимали с Джейсоном, были прекрасны, потому что он говорил: «Нет, милая, это ненормально», — рассказала Кларк.