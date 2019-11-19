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Румас поставил Медведева перед слишком сложным выбором

20.11.2019 09:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Румас поставил Медведева перед слишком сложным выбором

Дальнейшая интеграция в Союзном государстве возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего белорусско-российского экономического сотрудничества, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Как отметил в Москве, перед началом заседания Совета министров Союзного государства, руководитель белорусского правительства, 6 сентября премьер-министры Беларуси и России парафировали проект совместной программы действий по реализации Договора о Союзном государстве, после чего началась работа по подготовке 31 дорожной карты.

"Не все шло просто, по ряду направлений стороны высказывали диаметрально противоположные идеи интегрирования, - отметил он. - По ряду дорожных карт и сейчас остаются нерешенные вопросы. Наша позиция в переговорах была четкой и последовательной: дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Сюда мы относим формирование цен на нефть и газ, последствия реализации налогового маневра, барьеры по доступу товаров на внутренние национальные рынки, неравные условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий, и другие".

По словам премьер-министра Беларуси, пока не все эти вопросы нашли свое отражение в подготовленных дорожных картах.

"А если и нашли, то мы пока имеем разные сроки их выполнения, - констатировал он. - В то же время для Беларуси особую значимость приобретают условия функционирования национальной экономики уже в 2020 году, так как последствия реализации в России налогового маневра имеют нарастающий отрицательный эффект".

"Поэтому сегодня, подводя итоги проделанной работы по подготовке дорожных карт, мы нацелены на решение тех вопросов, которые до настоящего времени остаются, условно говоря, за скобками. Решение таких вопросов и четкость позиций по ним крайне важны для полноценной подготовки заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, где будет, как нам видится, дан старт новому этапу построения Союзного государства", - резюмировал Сергей Румас.

Также премьер-министр призвал не нарушать установленную регулярность проведения таких встреч.

"Хочу отметить, что с даты последнего союзного Совмина (13 декабря 2018 года в Бресте) прошел почти год, что свидетельствует об определенном отступлении от действующего регламента проведения заседаний, - сказал Сергей Румас. - Думаю, что очень важно поддерживать четкую регулярность наших встреч в таком формате, тем более что в середине этого года было принято серьезное решение об углублении союзной интеграции".

Между тем премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал обсуждаемые вопросы сверхсложными и не исключил, что главам правительств Беларуси и России понадобится еще раз провести переговоры по интеграционным дорожным картам до встречи президентов двух стран.

 
Теги: Брест
 
 
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