Залоговая стоимость тары в Беларуси может составить 20 копеек

В Беларуси разработана концепция депозитной (залоговой) системы возврата тары.

«Концепция была разработана по заказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Залоговую стоимость мы по проекту оценили где-то в 20 копеек. Как правило, во всех странах, где реализованы такие системы, она составляет 10 центов, за исключением Германии (там 25 центов). Возврат при такой залоговой стоимости составляет не менее 90%», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на автора концепции Ивана Михальчука.

Внедрение депозитной системы позволит снизить издержки при сортировке не менее чем на 30%, что в принципе может потом повлечь и уменьшение тарифов для населения в части платежей за отходы.

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