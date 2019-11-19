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Залоговая стоимость тары в Беларуси может составить 20 копеек

20.11.2019 09:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Залоговая стоимость тары в Беларуси может составить 20 копеек
Фото из открытых источников

В Беларуси разработана концепция депозитной (залоговой) системы возврата тары.

«Концепция была разработана по заказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Залоговую стоимость мы по проекту оценили где-то в 20 копеек. Как правило, во всех странах, где реализованы такие системы, она составляет 10 центов, за исключением Германии (там 25 центов). Возврат при такой залоговой стоимости составляет не менее 90%», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на автора концепции Ивана Михальчука.

Внедрение депозитной системы позволит снизить издержки при сортировке не менее чем на 30%, что в принципе может потом повлечь и уменьшение тарифов для населения в части платежей за отходы. 

Залоговая стоимость тары в Беларуси может составить 20 копеек
«Важно напоминать жильцам о правилах раздельного сбора отходов»
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Депозитно-залоговая система поможет бороться с образованием отходов.
 
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