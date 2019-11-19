20 ноября в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» состоится семинар для государственных СМИ Минской области «Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке».
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«Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке»
20.11.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
20 ноября в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» состоится семинар для государственных СМИ Минской области «Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке».
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20 ноября в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» состоится семинар для государственных СМИ Минской области «Региональные СМИ в эпоху...
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