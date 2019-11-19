России не повезло. На Евро она попала в одну группу с Бельгией

Источник материала: Tut.by

Определился второй соперник сборной России по групповому этапу Евро-2020. Команда Станислава Черчесова встретится со сборной Бельгией — лучшей командой мира в рейтинге FIFA, с которой она играла в квалификации и оба раза проиграла. Об этом пишет sports.ru.



Фото: Reuters

Почему именно с Бельгией?

Германия, победившая Северную Ирландию, в отборочной группе C (4:1), при жеребьевке группового этапа будет в первой корзине вместе с Италией, Англией, Испанией, Бельгией и Украиной.

В связи с тем, что Италия, Англия, Испания и Германия так же, как и Россия, являются странами-хозяйками Евро, они не могли попасть к ней в одну группу, а с Украиной россиян разведут по политическим мотивам.

Поэтому Бельгия осталась единственной командой, которую можно отправить из первой корзины в группу B на Евро-2020, где уже известно, что помимо россиян также сыграет еще одна хозяйка турнира — Дания.

Четвертый участник группы В определится 30 ноября во время жеребьевки. К России, Бельгии и Дании попадет Финляндия или Уэльс.

Напомним, в квалификации российские футболисты проиграли в обоих матчах с Бельгией — 1:3 в гостях и разгромно 1:4 дома .