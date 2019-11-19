ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Румас: среди самых острых расхождений между Минском и Москвой - вопросы нефти и газа

20.11.2019 09:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что развязки по чувствительным вопросам между Минском и Москвой по нефти и газу будут представлены президентам двух стран.

"По чувствительным для Беларуси картам (дорожным картам - ИФ) - по рынку газа и нефтяному рынку - было четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два. Вместе с тем они сложные и, наверное, по ним главам государств будут предложены развязки", - сказал Румас журналистам во вторник по итогам переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Премьер-министр Беларуси подчеркнул, что Минск и Москва "сегодня действительно очень значительно продвинулись". "Мы сегодня четко понимаем, где у нас остались расхождения - мы взяли примерно неделю срока, чтобы их еще раз обсудить, и дальше этот пакет документов с разными позициями сторон будет внесен на рассмотрение глав государств", - добавил он.



Румас также сообщил, что всего стороны согласовывают 31 "дорожную карту", включая более 700 мероприятий. "Из них к сегодняшнему утру около 40 мероприятий не были согласованы госорганами, и мы подробно прошлись по каждому из этих расхождений", - сказал белорусский премьер.

"Трудно сказать, сколько осталось, но не менее половины из этих несогласованных позиций нам удалось сегодня снять. Не менее 20 "дорожных карт" сегодня готовы к подписанию", - продолжил он.


"Вместе с тем остались сложные вопросы, по которым нам не удалось сегодня найти развязку, но это не значит, что развязок по ним не существует. Мы дали дополнительные поручения госорганам проработать их", - отметил Румас.

В минувшие выходные президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "дорожные карты" по интеграции с Россией не будут подписаны без решения вопросов по углеводородам и открытию рынков.

"Вам уже премьер-министр сказал, что выработана позиция: если не будут решены наши принципиальные вопросы - по поставке углеводородов, по открытию рынков, снятию барьеров, то никакие дорожные карты не могут быть подписаны", - сказал Лукашенко журналистам 17 ноября в Минске.

Он также завил, что Минск не подпишет интеграционные документы с Москвой, если это будет угрожать суверенитету республики.

"Ни один документ не будет мной подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самый главный принцип - суверенитет и независимость", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, Беларусь и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой.


В настоящее время Москва и Минск ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. Ранее премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас говорили о том, что программа интеграции и "дорожные карты" к ней планируется представить президентам двух стран к декабрю.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что развязки по чувствительным вопросам между Минском и Москвой по нефти и газу будут представлены президентам двух...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика