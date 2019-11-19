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Катар разместит часть болельщиков ЧМ-2022 на круизных лайнерах

20.11.2019 09:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оргкомитет ЧМ-2022 подписал соглашение с MSC Cruises о чартере двух круизных лайнеров для размещения болельщиков во время чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Круизные лайнеры, которые имеют общую вместимость 4000 кают, будут использоваться как плавучие отели во время турнира. Они будут размещены у причала в порту Доха.

Фрахтование круизных лайнеров для болельщиков — часть стратегии размещения гостей турнира в Катаре, сообщает The Peninsula.
 
 
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Оргкомитет ЧМ-2022 подписал соглашение с MSC Cruises о чартере двух круизных лайнеров для размещения болельщиков во время чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году.
 
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