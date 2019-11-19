Россия завалила Беларусь легковыми автомобилями













banki24.by . По данным Белстата, в январе - сентябре 2019 года импорт легковых автомобилей в Беларусь составил 903,4 млн долларов (+16,8% к 2018 году). В физическом выражении в нашу страну ввезли 77,4 тыс. машин (+26,3%). Средняя цена импортированного авто достигла 11,7 тыс. долларов за штуку (минус 7,5%), сообщает





Главным источником импорта является Россия. Благодаря тому что Беларусь и РФ находятся в Евразийском экономическом союзе, ввоз авто из России максимально упрощен. В физическом выражении импорт авто из РФ составил 75,3% совокупного (58,3 тыс. штук), в денежном - 79,2% (715,5 млн долларов). Средняя цена импортной легковушки из России достигла 12,3 тыс. долларов (минус 3,1% к 2018 году).





Импорт авто из РФ в пересчете на штуки увеличился на 15%, в пересчете на деньги - на 11,4%.





Авто российской сборки активно ввозят дилеры международных автомобильных брендов. Для этого формируются заявки на производствах в РФ. Присутствует также стихийный импорт авто физическими лицами.









Второе по популярности направление импорта - "страна неизвестна". Обычно так классифицируется неорганизованный ввоз подержанных авто населением. Это направление за 9 месяцев охватило 13% импорта в физическом выражении, 9,6% - в денежном. Средняя цена таких импортных авто в 2019 году достигла 8,6 тыс. долларов за штуку (против 7,5 тыс. долларов годом ранее).





Ввоз легковушек из "неизвестной" страны составил 10,1 тыс. штук и 86,7 млн долларов. Импорт в физическом выражении вырос на 98,1%, в денежном - в 2,3 раза, а по средней цене подорожал на 15,3%.





Экспорт легковых авто из Беларуси за 9 месяцев 2019 года сложился в следующих показателях: средняя цена - 10,1 тыс. долларов, физический объем - 14,1 тыс. штук, денежный эквивалент - 143,1 млн долларов. По сравнению с 2018 годом цена упала на 16,7%, количество авто выросло на 93,3%, а экспорт в деньгах увеличился на 61%.





Важно иметь в виду, что экспортеры не платят НДС в стране производства товара. Этот налог входит в общую цену покупки уже в стране импорта и переносится на потребителя. Основным направлением экспорта остается Россия. Туда в 2019 году было вывезено 97,5% легковых авто по количеству и 84,5% - по денежному эквиваленту. Средняя цена экспорта в РФ составила 8,8 тыс. долларов (минус 6,7%), физический объем - 13,8 тыс. ш к (+99,1%), денежный объем - 120,9 млн долларов (+85,7%).





Производители легковушек сконцентрированы в Минской области - площадка в Обчаке и завод "БелДжи" в Борисовском районе. За 10 месяцев они произвели 15,8 тыс. авто. С сентября темп выпуска автомашин на Минщине превысил 2,1 тыс. штук за месяц. Высока вероятность, что за целый год будет произведено около 20 тысяч автомобилей.