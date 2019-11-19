ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марзалюк готовит иски к своим обидчикам среди СМИ

20.11.2019 09:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Депутат палаты представителей шестого и седьмого созывов Игорь Марзалюк готовит иски в суд на СМИ и комментаторов в интернете.

Депутат палаты представителей шестого и седьмого созывов Игорь Марзалюк готовит иски в суд на СМИ и комментаторов в интернете, пишет euroradio.fm
Он собирается призвать к ответственности издания и людей, которые допускали во время выборов оскорбления в адрес депутата и его доверенных лиц:

"За каждое оскорбление, за каждую фальсификацию и искажение содержания текстов. Оскорбления людей: моих доверенных лиц, меня лично. Они все ответят, ответят через суд. Они же считают, что интернет — это стена, на которой они могут писать. Я и здесь планирую быть первопроходцем. Когда идёт оскорбление людей, использование блатной фени, геббельские методики расчеловечивания. Пусть они расчеловечивают себя и на своих площадках. — возмущается депутат. — И они называют себя носителями европейских ценностей? Толерантность — это когда тебе могут не нравиться взгляды другого человека, ты можешь с ним не соглашаться, но не переходишь на личности. Ты не издеваешься над фамилией. Не пишешь подлости о семье. Не плюёшь в человека. И не употребляешь блатной жаргон".


Однозначно среди СМИ, на которых Игорь Марзалюк обиделся, — телеканал "Белсат", который очень плотно следил за предвыборной кампанией депутата: "Когда моих доверенных лиц называли лысыми мужиками. Когда в уста директора школы вкладывали слова, что "на моём участке победит Игорь Марзалюк", а она этого не говорила. Когда мою фамилию коверкали. Насчёт того, кто кого любит или ненавидит, будем разбираться в судах", — заявил депутат.

На вопросы о том, каким СМИ готовиться к суду, Игорь Марзалюк, уже уходя в зал заседаний, заверил, что он потом все перечислит.
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутат палаты представителей шестого и седьмого созывов Игорь Марзалюк готовит иски в суд на СМИ и комментаторов в интернете.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте построят бизнес-центр с многоуровневым паркингом. Рассказываем где
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика