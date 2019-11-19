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Учёные: человеческие зубы использовали как украшения

20.11.2019 09:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Найдены украшения из человеческих зубов


Фото: sciencedirect.com

Находка датируется примерно 6300-6700 годами до нашей эры. Зубы редко использовали в декоративных целях.
Археологи узнали, что древние люди носили украшения из человеческих зубов. Об этом ученые рассказали в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Международная группа археологов обнаружила в руинах неолитического поселения Чатал-Хююк на западе Турции три человеческих зуба. Все они имели сквозные отверстия для возможности нанизать на нитку.

Находка датируется 6300-6700 до н. э. Два зуба нашли в развалинах дома, третий - в могиле.


На двух из них наблюдались значительные следы износа из-за длительного использования в качестве украшения. Археологи считают, что зубы удалили после смерти.

Также ученые отметили, что зубы использовались древними людьми в декоративных целях достаточно редко.

Ранее сообщалось, что жемчужину возрастом 8000 лет нашли в Персидском заливе. Также Корреспондент писал о том, что в Египте найден крупный тайник с саркофагами.
 
 
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Найдены украшения из человеческих зубов
 
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