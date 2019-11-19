Учёные: человеческие зубы использовали как украшения

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Находка датируется примерно 6300-6700 годами до нашей эры. Зубы редко использовали в декоративных целях.

Археологи узнали, что древние люди носили украшения из человеческих зубов. Об этом ученые рассказали в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.





Международная группа археологов обнаружила в руинах неолитического поселения Чатал-Хююк на западе Турции три человеческих зуба. Все они имели сквозные отверстия для возможности нанизать на нитку.





Находка датируется 6300-6700 до н. э. Два зуба нашли в развалинах дома, третий - в могиле.









На двух из них наблюдались значительные следы износа из-за длительного использования в качестве украшения. Археологи считают, что зубы удалили после смерти.





Также ученые отметили, что зубы использовались древними людьми в декоративных целях достаточно редко.





Ранее сообщалось, что жемчужину возрастом 8000 лет нашли в Персидском заливе. Также Корреспондент писал о том, что в Египте найден крупный тайник с саркофагами.



