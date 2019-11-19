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В Гродно прошли послевыборные заседании ОИК. Не обошлось без страстей

20.11.2019 09:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выборы закончились, но страсти не улеглись. Оппозиционные и независимые кандидаты не удовлетворены процессом подсчета голосов, да и всем ходом избирательного процесса, сообщают о многочисленных нарушениях.

 Они продолжают писать жалобы и обращаться в комиссии, прокуратуру, суды. 
Вот и в Гродно первое послевыборное заседание Гродненской-Центральной окружной комиссии № 51 не прошло без скандала. Присутствовали члены комиссии, наблюдатели, некоторые доверенные лица кандидатов в депутаты и почти все кандидаты в депутаты по ОИК № 51 Вадим Саранчуков, Владимир Арцыман, Владимир Микалуто, и новая, она же и бывший депутат Лилия Киръяк.

В начале комиссия рассмотрела некоторые жалобы, в том числе и жалобы представителя компании "Правозащитники за свободные выборы", наблюдателя по ОИК № 51 Виктора Сазонова, и второго наблюдателя от этой компании по УИК № 17 Владимира Хильмановича. Жалобы не были удовлетворены. В одной факт проживания лица, указанного в жалобе, на конкретном адресе не подтвердился, другие были неудовлетворены по другим причинам.



Во время озвучивания результатов выборов и поздравлений со стороны комиссии нового и бывшего депутата Лилии Киръяк стали разноситься возгласы "Позор", а присутствующий здесь Николай Соляник попытался посрамить депутата и высказался, что все здесь присутствующие знают как и кем собирались голоса для ее победы. Соляника поддержали и еще несколько присутствующих. Лилия Киръяк наверное не ожидала такой реакции, но попыталась сказать, что ей не стыдно перед своими избирателями, чем еще больше разожгла страсти, которые не утихали и по окончании заседания, когда присутствующие вышли в коридор. Лилии Киръяк даже пришлось вернуться назад, в зал заседания комиссии.

В сторону комиссии также прозвучали жесткие высказывания. Прозвучали слова и "люстарацыя" и "суд".


На других ОИК Гродно, где присутствовали наблюдатели от кампании "Правозащитники за свободные выборы", первые послевыборные заседании прошли в более спокойном режиме.

На заседании ОИК № 49 единогласно утвердили результаты выборов. Были рассмотрены жалобы кандидатов по этому округу Артура Римшы и Жанны Гостяевой по непризнанию подсчета голосов на участках. В жалобах указывалось, что на избирательных участках бюллетени не показывали всем присутствующим доверенным лицам и наблюдателям. Подсчет велся за 4-9 метров от наблюдателей, за столами, вокруг которых стояли члены УИК, окружающие их так, что наблюдатели ничего существенного не могли увидеть. Но жалобы не удовлетворили.

Вела заседание председатель ОИК №49 Ирина Миронович (руководительница делами администрации Октябрьского района Гродно). Секретарь Наталья Чикова (заместитель директора по воспитательной работе СШ №33).


Заседание ОИК № 52 было еще более спокойным. Ни жалоб, ни страстей. Зачитали протокол, сказали, что выборы состоялись и распустили всех по домам. Управились провести заседание за 10 минут.
 
Теги: Гродно
 
 
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Выборы закончились, но страсти не улеглись. Оппозиционные и независимые кандидаты не удовлетворены процессом подсчета голосов, да и всем ходом избирательного...
 
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