Задержан белорус, ограбивший ювелирный салон в Вене

Напомним, дерзкое нападение на салон было осуществлено 23 сентября. Двое мужчин несколько раз выстрелили в воздух, разбили витрины и, похитив ювелирные изделия, скрылись на заранее подготовленном автомобиле.





Первоначально была известна личность только одного из нападавших. Он по-прежнему находится в розыске. Затем же выяснилось, что вторым был еще один наш соотечественник, житель Гродненской области.





В результате международной спецоперации, к которой приложили руку правоохранители Австрии, Польши и Беларуси, в ночь на 18 ноября его задержали в Польше. Мужчина будет экстрадирован в Австрию.





Как добавляют в пресс-службе, ГУБОПиК белорусского МВД продолжает работу по сбору доказательств причастности указанных граждан к разбойному нападению.









По словам начальника данной структуры министерства Алексея Аксенова, в последние годы наблюдается тенденция выезда ранее судимых граждан Беларуси в страны ЕС для совершения преступлений.





«Чтобы противодействовать этому явлению, налажено тесное взаимодействие с правоохранителями иностранных государств. В особенности это касается работы по раскрытию тяжких преступлений. Все поступающие оттуда запросы тщательно отрабатываются», – пояснил он.