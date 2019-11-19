Эхо «дрожжевого» совещания у Лукашенко. Властям опять нужно менять Генплан Минска?

Все бы ничего, если бы это предприятие уже почти 10 лет не было определено под вынос постановлением Совета министров и Генпланом Минска 2016 года. Почему так вышло и что с этим сейчас делать — в материале.





Минский дрожжевой комбинат находится напротив «Кристалла» — на улице Октябрьской в центре столицы. Предприятие построено еще во времена польской оккупации начала 20-х годов прошлого века, а в 2010-х встал вопрос о его выносе за пределы Минска.





В частности, тогда было принято решение о модернизации Слуцкого дрожжевого комбината при участии немецкой компании Uniferm. Речь шла о создании завода, рассчитанного на полное покрытие внутренней потребности в дрожжах и внушительные объемы экспорта. Власти заверяли, что после начала работы предприятия в Слуцке планируется закрыть работающий в центре Минска дрожжевой комбинат.









В итоге в постановлении Совета министров 2010 года был прописан вынос Минского дрожжевого комбината за город до 2015 года. В том же 2015 году был разработан ПДП, согласно которому на месте дрожжевого на Октябрьской в перспективе должен появиться музейно-просветительский комплекс. Это все легло в основу утвержденного президентом Генплана Минска 2016 года, которым сохранение дрожжевого также не предполагалось.





Отметим, что вместе с дрожжевым комбинатом в совминовском списке на вынос было еще 17 минских предприятий, но 12 из них до сих пор на своих местах. В связи с этим в конце прошлого года Александр Лукашенко устроил разнос местным властям за провал программы выноса предприятий за город.





Но на прошлой неделе вопрос выноса Минского дрожжевого комбината прозвучал по-другому. Как сообщала пресс-служба президента, перед совещанием инвестдоговор с немецким Uniferm проанализировали в АП и пришли к выводу, что в нем не содержатся условия выноса дрожжевого комбината из Минска.





сообщают REALTY.TUT.BY знакомые с ходом совещания источники, по его итогам было дано поручение не трогать Минский дрожжевой. КакREALTY.TUT.BY знакомые с ходом совещания источники, по его итогам было дано поручение не трогать Минский дрожжевой.

И что теперь с этим делать?

По общему правилу, после получения протокола поручений по итогам совещания, Мингорисполком должен подготовить проект указа президента о внесении изменений в Генплан столицы. Потом этот указ нужно подписать у президента и на его основании внести изменения в ПДП.





Кроме того, Совету министров нужно будет исключить дрожжевой комбинат из списка предприятий, подлежащих выносу.





Но, судя по всему, раскладка может быть немного другой. Так, в следующем году грядет очередная корректировка Генплана Минска, при подготовке которой учтут поручение не трогать дрожжевой.





Конечно, теоретически можно и ничего не менять, но тогда не будет никаких гарантий сохранения комбината, а также возможности его нормальной

модернизации.





А почему все-таки решили не трогать дрожжевой?

Как следует из сообщения пресс-службы президента, во-первых, в инвестдоговоре требования закрыть дрожжевой нет. Во-вторых, все участники совещания согласились, что сегодня дрожжевой комбинат в Минске — хорошее производство, способное создавать конкуренцию современному заводу в Слуцке еще не один год. В-третьих, Александр Лукашенко сказал, что взять и закрыть комбинат не выход, тем более что это идет вразрез с социально ориентированной политикой в стране.





Как сообщил вице-премьер Владимир Дворник, численность сотрудников на дрожжевом комбинате в Минске 150 человек, средняя зарплата здесь почти 850 рублей.





Но, отметим, что не последним тут могло быть и внутриноменклатурное влияние. Дело в том, что сейчас минским дрожжевым комбинатом руководит экс-помощник бывшего главы Администрации президента Александра Косинца Александр Белый. Сейчас же Косинец — помощник президента, который курирует стратегические проекты. Он был на совещании по дрожжевой отрасли.







