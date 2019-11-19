ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чалый: насколько Россия готова применять к себе такие же правила, какие она пытается применять к другим

20.11.2019 08:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Интеграционные дорожные карты с Россией по нефти, газу и энергетике пока не согласованы – об этом 13 ноября рассказал премьер­министр Беларуси Сергей Румас на конференции «Развитие конкуренции на отраслевых рынках. Теоретические и практические аспекты».

Чалый: насколько Россия готова применять к себе такие же правила, какие она пытается применять к другим
фото: puteshestvovat.com
В частности, не установлены условия поставки газа с 2020 года, как нет и результатов по переговорам о компенсации налогового маневра. По просьбе «БР»ситуацию прокомментировал экономист Сергей Чалый.


По газу есть два варианта развития событий: хороший и плохой. Скорее всего, в отсутствие нового контракта будут работать старые условия – с учетом того, что могут быть внесены и какие-либо изменения. И плохой вариант: мы будем платить столько, сколько считаем нужным, как это было чуть более полугода назад во время газовой войны. Но тогда Путин и Лукашенко все-таки подписали в Питере новый контракт.

То есть по факту будем платить столько, сколько, по нашему мнению, должны были бы согласно новым условиям. Но и их пока нет и непонятно, будут ли. Поэтому такой сценарий вряд ли возможен, скорее, речь идет о продолжении прошлых условий.

Что касается еще одного неурегулированного вопроса —  компенсации за налоговый маневр, то правда на нашей стороне. Беларусь не требует ничего сверхъестественного, потому что речь идет даже не о нефтяном вопросе. Ведь вариант перетаможки нефти – это как раз вопрос цены на газ и тех самых соглашений, когда не было понижения цены составляющей транзита газа, которая почему-то считалась в долларах, хотя издержки «Газпрома» по транзиту на своей территории считаются в рублях.

После девальвации 2014 года эта составляющая слишком возросла, но в 2016 году цена на газ не была снижена. Тогда был придуман вариант с компенсацией наших издержек через перетаможку нефти. Кроме того, идея налогового маневра заключается в том, что внешние таможенные экспортные пошлины постепенно уменьшаются и будут сведены к нулю. Соответственно, это снова вопрос цены на газ.


Повторюсь, правда на нашей стороне, но чем дольше идут переговоры и чем дольше мы это доказываем, тем меньше шансов, что мы чего-то добьемся. Фактически все выглядит так, что вопрос заигран, примерно как с последним траншем кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. По этому поводу тоже долго шли обсуждения, и вроде бы условия выполнены, но все равно что-то не так. Боюсь, с компенсацией будет то же самое.

Еще один хороший вопрос: позволит ли Россия осуществлять поставки нефти из Казахстана в Беларусь через свою территорию? По крайней мере, транзита газа по территории России нет. Она покупает газ в Таджикистане и дальше продает его как свой.

Что касается нефти, то по логике Евразийского экономического союза при наличии мощностей для прокачки Россия должна выполнять транзитные функции. Вопрос в том, захочет ли. Правовых оснований отказать нам нет, но такое вполне возможно.

Данная ситуация покажет, насколько Россия готова применять к себе такие же правила, какие она пытается применять к другим, а также работает ли союз, который основан на общих правилах, а не на каких-то частных договоренностях. Ведь это не Союзное государство, где все зависит от переговорных сил России и Беларуси, это многостороннее объединение. В отличие от Союзного государства, которое скорее является институциональной надстройкой над личными отношениями президентов, это объединение должно работать согласно установленным законам. Если в нем есть двусторонние вопросы, значит, их нужно выносить на уровень многосторонних.


Здесь нам нужно апеллировать ко всем и говорить о том, что есть вопрос, пусть и затрагивающий интересы кого-то одного, ведь в перспективе вы можете легко оказаться на нашем месте. Наша задача — постараться сделать так, чтобы даже самый крупный игрок выполнял правила, которые когда-то сам прописал себе и другим в Евразийском экономическом союзе. Другого пути я не вижу.

  
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интеграционные дорожные карты с Россией по нефти, газу и энергетике пока не согласованы – об этом 13 ноября рассказал премьер­министр Беларуси Сергей Румас на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Потеряла отца, развелась с мужем и отказалась от материнства. Что пришлось пережить Майе Плисецкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика