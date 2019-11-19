Любишь животных – люби и убирать за ними. Сколько протоколов составили на владельцев собак?

За девять месяцев текущего года коммунальщики провели 869 рейдов, во время которых владельцам собак выдано 424 предупреждения, составлено 88 протоколов, оштрафовано 50 человек на общую сумму 1 624 рубля.









— При малозначительности нарушения работники ЖЭУ могут ограничиться предупреждением, разъяснить владельцам права и обязанности, вручить памятки, — объяснила главный специалист отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда МГЖХ Екатерина Корнева. — Что касается составленных протоколов, в основном они связаны с выгулом собак в неустановленных местах, например на детских площадках, отсутствием намордника и поводка, нежеланием убирать за своими питомцами.





Согласно ст. 15.47 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, нарушение правил содержания домашних животных влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 15 базовых величин, а в случае причинения вреда здоровью людей или имуществу — от 10 до 30 базовых величин или административный арест.









Количество собаководов, которых привлекают к ответственности, в последние годы остается примерно на одном уровне. Так, в 2018 году было составлено 85 протоколов, по итогам рассмотрения которых оштрафован 71 человек на сумму 3 902 рубля; в 2017 году — 64 протокола, 29 оштрафованных граждан на сумму 1 933 рубля.





Справочно





В Минске расположено 47 огражденных и оборудованных площадок для выгула животных и более 60 мест с табличками, где разрешено спустить пса с поводка.



