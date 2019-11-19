ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Любишь животных – люби и убирать за ними. Сколько протоколов составили на владельцев собак?

20.11.2019 08:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Какие меры воздействия на нарушителей правил содержания домашних животных принимают работники жилищных служб, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве.

За девять месяцев текущего года коммунальщики провели 869 рейдов, во время которых владельцам собак выдано 424 предупреждения, составлено 88 протоколов, оштрафовано 50 человек на общую сумму 1 624 рубля.

фото: 1-smol.ru

— При малозначительности нарушения работники ЖЭУ могут ограничиться предупреждением, разъяснить владельцам права и обязанности, вручить памятки, — объяснила главный специалист отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда МГЖХ Екатерина Корнева. — Что касается составленных протоколов, в основном они связаны с выгулом собак в неустановленных местах, например на детских площадках, отсутствием намордника и поводка, нежеланием убирать за своими питомцами.

Согласно ст. 15.47 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, нарушение правил содержания домашних животных влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 15 базовых величин, а в случае причинения вреда здоровью людей или имуществу — от 10 до 30 базовых величин или административный арест.


Количество собаководов, которых привлекают к ответственности, в последние годы остается примерно на одном уровне. Так, в 2018 году было составлено 85 протоколов, по итогам рассмотрения которых оштрафован 71 человек на сумму 3 902 рубля; в 2017 году — 64 протокола, 29 оштрафованных граждан на сумму 1 933 рубля.

Справочно

В Минске расположено 47 огражденных и оборудованных площадок для выгула животных и более 60 мест с табличками, где разрешено спустить пса с поводка.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие меры воздействия на нарушителей правил содержания домашних животных принимают работники жилищных служб, корреспонденту агентства...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Скрытое» - старт голосования. Выбираем лучшую читательскую историю. На кону - три тысячи рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика