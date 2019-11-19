Хакеры взломали офшорный Cayman National Bank на острове Мэн

Всего утекло около 2 Тбайт информации. Архив включает копии банковских серверов, содержащие финансовые документы, а также переписку между сотрудниками банка и клиентами.









Фото: Cayman National





Утечка по масштабам сравнима со взломом панамской юридической компании «Моссак-Фонсека» в 2016 году. Информация с серверов была втайне предоставлена журналистам для изучения. С 16 ноября им разрешено публиковать материалы на ее основе.









Unicorn Riot утверждает, что в архиве идентифицированы 1400 счетов клиентов, в том числе 708 с острова Мэн, 272 из Кипра, 153 из Великобритании, 107 с Каймановых островов, 51 — с Британских Виргинских островов, 12 с Сейшельских островов, 11 из США, по семь из Белиза и Ирландии, а также немногочисленные клиенты из Гибралтара, Барбадоса, островов Джерси, Гернси, Мальты и Маврикия. Всего в архиве есть данные о 3800 компаниях, фондах и личных счетах.





Ответственность на себя за атаку взял хакер под псевдонимом Финеас Фишер. Вместе с архивом документов он опубликовал манифест на испанском языке, в котором содержатся отсылки к борцам за независимость стран Латинской Америки от Испании, а также местным революционерам. Свой поступок он мотивирует желанием побудить простых людей на борьбу с несправедливостью. Он также выступает с критикой капитализма с анархистских и левых позиций. Финеас Фишер называет компьютерные взломы мощным инструментом борьбы с экономическим неравенством.









Группа Cayman National уже признала атаку, а также заявила, что по ее факту начато уголовное расследование. Взлом затронул два юрлица на острове Мэн: ayman National Bank (Isle of Man) Limited и Cayman National Trust Company (Isle of Man) Limited. Головные отделения банка на Каймановых островах не пострадали.







