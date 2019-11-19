Информацию о средней зарплате брали с сайтов национальных статистических управлений или соответствующих министерств. Зарплату делили на 21 – среднее количество рабочих дней в месяце. В лидерах рейтинга оказались Швейцария, США и Люксембург, где соотношение цены на iPhone к средней зарплате оказалось самым выгодным: среднестатистический швейцарец сможет накопить необходимую сумму на iPhone 11 Pro за 4,8 дня, американец – за 5,8, a люксембуржец – за 6,7. Антирекорд принадлежит Украине - ее среднестатистический житель должен откладывать на новый iPhone 96,7 дня.

Индекс iPhone - 2019, или Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на новый iPhone









Источник: www.picodi.com



