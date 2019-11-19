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Колбасу "Докторскую" в ЕАЭС будут выпускать по единым стандартам

20.11.2019 08:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Евразийском экономическом союзе введут единые стандарты на "Докторскую" и некоторые другие популярные сорта колбас, сообщает БЕЛТА.


В Евразийской экономической комиссии сегодня приняли перечни стандартов к техрегламенту "О безопасности мяса и мясной продукции". Документ подготовлен на основании предложений государств союза.

В частности, в перечень впервые включены 20 межгосударственных стандартов для 70 придуманных названий мясной продукции, которые не являются объектами интеллектуальной собственности. "К примеру, "Докторской", "Любительской", "Брауншвейгской" и других", - перечислили в ЕЭК.

Данное решение вступит в силу с 1 июня 2020 года.
 
 
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В Евразийском экономическом союзе введут единые стандарты на "Докторскую" и некоторые другие популярные сорта колбас, сообщает БЕЛТА.
 
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