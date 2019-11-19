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Amnesty: в Иране погибли более 100 протестующих

20.11.2019 08:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Число погибших очень приблизительное, поскольку узнать точные данные затруднительно в Иране из-за закрытого доступа в интернет.


Беспорядки в иранском городе Исфахан

В результате массовых протестов в Иране погибли не менее 106 демонстрантов в 21 городе. Об этом сообщает правозащитная организация Amnesty International во вторник, 19 ноября.


"Видеозаписи, свидетельские показания очевидцев и информация, собранная от активистов за пределами Ирана, показывают ужасающую картину незаконных убийств со стороны иранских сил безопасности", – говорится в сообщении.
 
В организации отметили, что число погибших очень приблизительное, поскольку узнать точные данные затруднительно в Иране из-за закрытого доступа в интернет. По некоторым данным, число жертв может достигать 200 человек.
В свою очередь государственные СМИ Ирана сообщили лишь о нескольких погибших протестующих, а также о гибели по меньшей мере четырех сотрудников сил безопасности.


Напомним, 16 ноября в Иране начались протесты против решения властей повысить цены на бензин. Полиция Ирана применила огнестрельное оружие против протестующих. Очевидцы заявили о гибели минимум двоих человек, пишет korrespondent.net

Вскоре стало известно, что в Иране отключена мобильная связь, также почти на всей территории страны не работает интернет.
 
 
Ссылка на источник 24
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Число погибших очень приблизительное, поскольку узнать точные данные затруднительно в Иране из-за закрытого доступа в интернет.
 
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