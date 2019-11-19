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До 15 декабря на литовской границе может быть осложнен проезд

20.11.2019 09:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 15 декабря на литовской границе может быть осложнен проезд
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию при планировании маршрутов через государственную границу, сообщили в ведомстве.

Ознакомиться с обстановкой в пунктах пропуска в режиме реального времени можно на сайте Государственного пограничного комитета Республики Беларусь. 

До 15 декабря на литовской границе может быть осложнен проезд
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До 15 декабря в пункте пропуска «Райгардас» (с белорусской стороны – «Привалка») будут проводиться работы. В указанный период в литовском погранпереходе будет...
 
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