Цена нефти опять снижается

Источник материала: Ежедневник





Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года снизилась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне на 2,7% - до 60,8 долларов за баррель.

Как сообщает ТАСС, цена фьючерса нефти марки WTI (Light Sweet) с поставкой в декабре 2019 года сократилась на 3,24% - до 55,26 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

При этом в пике цена Brent падала до 60,7 долларов за баррель, что на 2,8% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В свою очередь, WTI снижалась на 3,51%, до 55,05 долларов.

Последний раз стоимость фьючерса на нефть марки Brent была ниже 61 долларов за баррель 8 ноября 2019 года.