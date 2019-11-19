ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае Aston Martin представила свой первый кроссовер - модель DBX

20.11.2019 09:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Презентация первого в истории Aston Martin «паркетника» первоначально была запланирована на декабрь этого года, но англичане передумали и решили показать новинку раньше. Премьера DBX состоялась сегодня на специальном мероприятии в Пекине — Китай станет основным рынком сбыта для кроссовера Aston Martin.


Каких-либо откровений во внешности DBX искать не стоит — в дизайне без труда угадываются фамильные черты марки. Построен кроссовер Aston Martin на оригинальной алюминиевой платформе, многие элементы которой, впрочем, унифицированы с нынешними спорткарами бренда. Длина машины массой 2245 кг — без малого 5 м, ширина — 2 м, колесная база растянулась примерно на 3 м.


Интерьер DBX щедро отделан кожей и алькантарой, уже в «базе» у кроссовера есть 12,3-дюймовый дисплей цифровой комбинации приборов, 10,25-дюймовый тачскрин медиасистемы, трехзонный климат-контроль, огромная панорамная крыша и пневмоподвеска, благодаря которой дорожный просвет может варьироваться между 19 и 23,5 см. Два ряда сидений установлены амфитеатром (задние выше передних), объем багажника — 632 л.


Для своего «паркетника» Aston Martin предложит сразу несколько комплектов различных аксессуаров. Среди них, например, Snow Pack (лыжная сумка, устанавливаемый на крыше чехол для лыж, цепи противоскольжения и сушилка для лыжных ботинок), комплект Touring Pack для дальних путешествий (четыре чемодана, сумка для ручной клади, запираемый багажный отсек под передним пассажирским сиденьем), Pet Pack для транспортировки домашних питомцев (перегородка и протектор для бампера для защиты лакокрасочного покрытия от царапин) и Event Pack для вылазок на природу (складная корзина для пикника, одеяло и дополнительный держатель для зонта).


Под капот DBX получил 4-литровый V8 с турбонаддувом, который компания приобретает у Mercedes-AMG и уже устанавливает на спорткары DB11 и Vantage. На DBX он развивает 542 лошадиных силы и 700 Нм крутящего момента, позволяя кроссоверу разменивать первую «сотню» за 4,5 секунды и разгоняться до максимальных 291 км/ч. В трансмиссии также используются немецкие компоненты — это 9-ступенчатый «автомат» и полный привод с активным центральным дифференциалом, задним дифференциалом и электронной системой, управляющей вектором тяги.


Компания уже начала прием заказов на DBX — первые покупатели получат свои машины в начале следующего года. В Европе цены начинаются от 193 500 евро.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Презентация первого в истории Aston Martin «паркетника» первоначально была запланирована на декабрь этого года, но англичане передумали и рассекретили новинку раньше.
 
Новости дня
Новости разные
 
До 15 декабря на литовской границе может быть осложнен проезд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужское полупальто молодежное вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика