В Китае Aston Martin представила свой первый кроссовер - модель DBX

Источник материала: Tut.by

Презентация первого в истории Aston Martin «паркетника» первоначально была запланирована на декабрь этого года, но англичане передумали и решили показать новинку раньше. Премьера DBX состоялась сегодня на специальном мероприятии в Пекине — Китай станет основным рынком сбыта для кроссовера Aston Martin.





Каких-либо откровений во внешности DBX искать не стоит — в дизайне без труда угадываются фамильные черты марки. Построен кроссовер Aston Martin на оригинальной алюминиевой платформе, многие элементы которой, впрочем, унифицированы с нынешними спорткарами бренда. Длина машины массой 2245 кг — без малого 5 м, ширина — 2 м, колесная база растянулась примерно на 3 м.





Интерьер DBX щедро отделан кожей и алькантарой, уже в «базе» у кроссовера есть 12,3-дюймовый дисплей цифровой комбинации приборов, 10,25-дюймовый тачскрин медиасистемы, трехзонный климат-контроль, огромная панорамная крыша и пневмоподвеска, благодаря которой дорожный просвет может варьироваться между 19 и 23,5 см. Два ряда сидений установлены амфитеатром (задние выше передних), объем багажника — 632 л.





Для своего «паркетника» Aston Martin предложит сразу несколько комплектов различных аксессуаров. Среди них, например, Snow Pack (лыжная сумка, устанавливаемый на крыше чехол для лыж, цепи противоскольжения и сушилка для лыжных ботинок), комплект Touring Pack для дальних путешествий (четыре чемодана, сумка для ручной клади, запираемый багажный отсек под передним пассажирским сиденьем), Pet Pack для транспортировки домашних питомцев (перегородка и протектор для бампера для защиты лакокрасочного покрытия от царапин) и Event Pack для вылазок на природу (складная корзина для пикника, одеяло и дополнительный держатель для зонта).





Под капот DBX получил 4-литровый V8 с турбонаддувом, который компания приобретает у Mercedes-AMG и уже устанавливает на спорткары DB11 и Vantage. На DBX он развивает 542 лошадиных силы и 700 Нм крутящего момента, позволяя кроссоверу разменивать первую «сотню» за 4,5 секунды и разгоняться до максимальных 291 км/ч. В трансмиссии также используются немецкие компоненты — это 9-ступенчатый «автомат» и полный привод с активным центральным дифференциалом, задним дифференциалом и электронной системой, управляющей вектором тяги.





Компания уже начала прием заказов на DBX — первые покупатели получат свои машины в начале следующего года. В Европе цены начинаются от 193 500 евро.