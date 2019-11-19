Ученые обнаружили неожиданную пользу «маминого супа»

Источник материала: Tut.by

Группа ученых из Имперского колледжа в Лондоне под руководством Джейка Бома (Jake Baum) решила последовать примеру Нобелевского лауреата Юю Ту , которая выделила антималярийный препарат на основе растения, используемого в традиционной китайской медицине. Британские исследователи изучили супы, которые мамы дают своим детям в школу, и выяснили, что некоторые из них способны прервать жизненный цикл паразита Plasmodium falciparum, возбудителя малярии у людей. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Archives of Disease in Childhood.



Фото: Henrique Félix / Unsplash

Ученые собрали образцы овощных и мясных бульонов у школьников различных этнических групп. Затем супы протестировали на способность задерживать развитие малярийного паразита. Бульонный экстракт инкубировали с культурами бесполой или зрелой половой особои Plasmodium falciparum и оставляли на 72 часа.

В итоге из 56 протестированных бульонов пять заблокировали рост паразита более чем на 50%, а два супа и вовсе показали результат, сравнимый с артемизинином (тем самым препаратом, который разработала Юю Ту).

Исследователи также приводят забавный факт, что два супа от разных детей дали одинаковый результат, а позже оказалось, что их принесли два ребенка из одной семьи, которые просто учились в разных классах.

Ученые подытоживают, что это не только позволило найти бульоны, подавляющие рост паразита, но и стало успешным обучающим занятием для детей, в котором рассказывалось о взаимосвязи между природными средствами, традиционной медициной и научно обоснованным открытием лекарств.