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Моуринью официально назначен главным тренером «Тоттенхэма», Почеттино уволили только вчера

20.11.2019 09:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Португальский специалист Жозе Моуринью официально назначен главным тренером «Тоттенхэм Хотспур». Его контракт действует до конца сезона 2022/23, об этом сообщает официальный сайт клуба.


Фото: Reuters

Только вчера, 19 ноября, со своего поста ушел Маурисио Почеттино, который возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 года и в прошлом сезоне довел команду до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» проиграли «Ливерпулю».

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в «Челси», который три раза приводил к чемпионскому титулу АПЛ (2005, 2006, 2015).

«Я очень рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Мне не терпится начать работу с такими высококлассными игроками и молодыми ребятами академии. Работа с этими игроками — вот что меня привлекло в этом клубе», — приводит слова Моуринью официальный сайт «Тоттенхэма».

«Пригласив Жозе, мы заполучили одного из самых успешных футбольных специалистов. У него гигантский опыт, он способен вдохновлять команду и является великолепным тактиком. Моуринью завоевывал трофеи в каждом клубе, в котором работал. Мы верим, что с ним в раздевалку придет энергия и вера в успех», — приводит слова президента клуба Дэниэла Леви пресс-служба «шпор».

По данным журналиста beIN Sports Танкреди Палмери, Моуринью согласился на ту же зарплату (около 13 млн евро в год), что была у Маурисио Почеттино. При этом в «Манчестер Юнайтед» Моуринью зарабатывал 20 млн за сезон.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 34 очка в 12 матчах.

 
 
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