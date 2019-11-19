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Так тренируют международных судей

20.11.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

В последнее время кобринчанка Кристина Усачик дома бывает нечасто. Студентка факультета международных отношений БГУ тратит сейчас своё свободное время на подготовку к необычным соревнованиям. В прошлом учебном году в составе команды своего факультета она стала призёром конкурса по международному праву, заняв 2-е место на региональном уровне, и сегодня вместе с однокурсниками готовится в очередной раз представить Беларусь на мировой арене.

Так тренируют международных судей

Кристина Усачик во втором ряду вторая слева

Идёт усиленная подготовка к 1 туру, в котором встретятся команды будущих юристов из северо-восточного региона Европы. По опыту прошлого года Кристина знает, что победа в этом этапе служит пропуском для состязаний на более высоком уровне – финальные выступления проходят в стенах Оксфордского университета, а это, по словам участницы, еще больше вдохновляет к победе.
– Традиционными темами соревнования являются право на свободу выражения мнений, право на неприкосновенность частной жизни, противодействие языку вражды и подстрекательства к насилию, ответственность медиа-платформ за действия треть-их сторон. В ходе подготовки участники должны комплексно исследовать поставленную перед ними проблему, где право на свободу самовыражения вступает в конфликт с другими правами, – рассказывает Кристина.


Так тренируют международных судей

Кристина Усачик первая справа в Оксфорде

Девушка, изучающая таким способом информационное право, которое не преподаётся как самостоятельная дисциплина, теперь знает точно, какие санкции можно применить к информационной платформе за размещение в сети интернет данных, касающихся частной жизни публичных лиц (порочащие честь и достоинство фотографии, аудио-и видеозаписи), или за контент, разжигающий ненависть, призывающий к насилию, дискриминации.
Сейчас члены команды исследуют материалы предложенного дела и оформляют письменный меморандум каждой из конфликтующих сторон. Затем предстоит устный этап, включающий непосредственное слушание дела в вымышленном суде. Это особенно интересно. Вооружённые знаниями студенты шлифуют своё ораторское мастерство, состязаются в искусстве публичных выступлений с сильнейшими соперниками. На региональном уровне в интеллектуальном поединке обычно соревнуются 8 команд. В прошлом году главными соперниками белорусской сборной были студенты из Рижского университета, Киево-Могилянской академии, университета им. Т. Шевченко.
Оксфордский этап обещает быть ещё более напряжённым. Там в интеллектуальном поединке за звание победителя соревнуются около 40 команд из стран Европы, США и Азии. Год назад белорусы боролись с командами юристов из Румынии, Сингапура, Бангладеш и вошли в топ-16 команд – мировых лидеров по международному праву. Задача этого года – не просто удержать прежнюю позицию, а по возможности улучшить результат.
– Главная особенность конкурса в том, что материалы дела представляются на английском языке, – говорит Кристина, но, похоже, для неё это не проблема: при поступлении в вуз девушка была первой в списках зачисленных на ставший родным факультет, имея 396 из 400 возможных баллов. За 2 года знания приумножились, и кобринчанка готова к новым испытаниям.
Жанна ЕЛИЗАРОВА.

 
 
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Так тренируют международных судей
 
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