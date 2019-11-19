Сохранять и умножать

Источник материала: Кобринский вестник

Сельскохозяйственная отрасль – одна из тех отраслей, в которой работы не прекращаются ни на минуту. Кажется, только вчера аграрии ОАО «Покровский» сутками проводили время на золотистых полях в хлопотах, чтобы вовремя и без потерь собрать урожай, а сегодня уже думают о новом урожае.





-Земля в этом году нас не подвела. Но для этого всем пришлось изрядно потрудиться. Соблюдение технологической дисциплины – одна из главных составляющих успеха аграриев. Валовой сбор зерновых культур составил 10627 т при урожайности 45,6 ц /га, тогда как в прошлом году эта цифра была на отметке 7921 т

(40,2 ц/га). Увеличение валового сбора зерновых получено за счёт увеличения урожайности на 5,4 ц/га.

На 52% больше, чем в прошлом году, и валовой урожай рапса (20, 9 ц/га), –

отмечает директор ОАО «Покровский» Евгений Ничингер.

Выращиванию сахарной свёклы, которая даёт неплохие результаты, в хозяйстве всегда уделяли большое внимание, выделяя для этой культуры больше площадей, чем в любом другом хозяйстве. В 2019 году – это 357 га земель. Урожайность свёклы составила 603 ц/га при прошлогодних 436,7 ц/га. На Жабинковский сахарный завод в этом году сдано в зачётном весе 20211 т, что составило выручку 1 млн. 473 тыс. рублей.

В хозяйстве на двух молочнотоварных фермах (д. Лесково и Береза) с привязным содержанием коров и двух комплексах (Минянка и Подолесье) с беспривязным содержанием – 1720 голов дойного стада.

Благодаря правильно составленному рациону (а в этом году был использован принцип дифференцированного кормления, сортировка дойного стада по лактации и удоям), своевременной диагностике и выявлению патологии у коров, над которыми работает слаженная команда специалистов из агрономов, зоотехников, ветврачей, осеменаторов, заведующих фермами, благодаря бдительности доярок, каждый день ухаживающими за своими бурёнками, за 9 месяцев текущего года по сравнению с прошлым удалось повысить валовой удой молока на 1 тыс. т. Он составил 7869 т. Улучшилось на 4% и качество реализуемого молока. Государству на данный период продано 7132 т, товарность молока составила 90,6%: сортом «экстра» – 48,6%, высшим – 48%, первым классом – 5,2%.

Пословица «Готовь летом сани, а телегу зимой» как нельзя кстати, когда речь заходит о заготовке кормов. В этом плане в хозяйстве за своих коров могут быть спокойны. Всего на 1 условную голову заготовлено 33,7 ц кормовых единиц, что важно – больше 80% кормов – первым классом.

Жить настоящим, думая о завтрашнем – принцип работников ОАО «Покровский».

Елена БАКУН.