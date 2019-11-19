Вакансии ноября: куда устроиться на работу в Ганцевичах?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)







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Какие вакансии являются актуальными для Ганцевичей?

На сайте Общереспубликанского банка вакансий в ноябре были опубликованы 11 различных вакансий от 330 до 700 руб. Предлагаем ознакомиться с ними.



Вакантная должность

Место работы

Заработная плата

Электрогазо-

сварщик Ганцевичское райпо от 700 руб.

Продавец Ганцевичское райпо от 500 руб.

Официант Ганцевичское райпо от 500 руб.

Кладовщик Ганцевичское райпо от 500 руб.

Тракторист филиал ДЭУ-24 РУП «Бреставтодор» (г. Ганцевичи) от 500 руб.

Продавец магазин «Санта-92» г. Ганцевичи ООО «Санта Ритейл» от 472,78 руб.

Кондитер Ганцевичское райпо от 450 руб.

Обвальщик

мяса Ганцевичское райпо от 450 руб.

Каменщик

КУМПП ЖКХ «ГР ЖКХ»

от 370,61 руб.

Буфетчик

Ганцевичское райпо

от 350,00 руб.

Санитар(ка)

УЗ «Ганцевичская ЦРБ»

от 330 руб.

Всего же на данный момент на сайте опубликовано более 60 свободных должностей, востребованных в Ганцевичах. Отдельно представлены вакансии в населенных пунктах Ганцевичского района.

Подготовила Дарья ЗАНЬКО по материалам Общереспубликанского банка вакансий

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