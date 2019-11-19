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Вакансии ноября: куда устроиться на работу в Ганцевичах?

20.11.2019 08:35 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)


Вакансии ноября: куда устроиться на работу в Ганцевичах?
Фото носит иллюстративный характер

Какие вакансии являются актуальными для Ганцевичей?

На сайте Общереспубликанского банка вакансий в ноябре были опубликованы 11 различных вакансий от 330 до 700 руб. Предлагаем ознакомиться с ними.


Вакантная должность
Место работы
Заработная плата

Электрогазо-
сварщик 		Ганцевичское райпоот 700 руб.

Продавец 		Ганцевичское райпоот 500 руб.

Официант 		Ганцевичское райпоот 500 руб.

Кладовщик 		Ганцевичское райпоот 500 руб.

Тракторист 		филиал ДЭУ-24 РУП «Бреставтодор» (г. Ганцевичи)от 500 руб.

Продавец 		магазин «Санта-92» г. Ганцевичи ООО «Санта Ритейл»от 472,78 руб.

Кондитер 		Ганцевичское райпоот 450 руб.

Обвальщик
мяса 		Ганцевичское райпоот 450 руб.

Каменщик
КУМПП ЖКХ «ГР ЖКХ»
от 370,61 руб.

Буфетчик
Ганцевичское райпо
от 350,00 руб.

Санитар(ка)
УЗ «Ганцевичская ЦРБ»
от 330 руб.

Всего же на данный момент на сайте опубликовано более 60 свободных должностей, востребованных в Ганцевичах. Отдельно представлены вакансии в населенных пунктах Ганцевичского района.

Подготовила Дарья ЗАНЬКО по материалам Общереспубликанского банка вакансий

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Какие вакансии являются актуальными для Ганцевичей? На сайте Общереспубликанского банка вакансий в ноябре были опубликованы 11 различных вакансий от 330
 
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