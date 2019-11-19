Вакансии ноября: куда устроиться на работу в Ганцевичах?

Какие вакансии являются актуальными для Ганцевичей?
На сайте Общереспубликанского банка вакансий в ноябре были опубликованы 11 различных вакансий от 330 до 700 руб. Предлагаем ознакомиться с ними.
|
Вакантная должность
|
Место работы
|
Заработная плата
|
Электрогазо-
сварщик
|Ганцевичское райпо
|от 700 руб.
|
Продавец
|Ганцевичское райпо
|от 500 руб.
|
Официант
|Ганцевичское райпо
|от 500 руб.
|
Кладовщик
|Ганцевичское райпо
|от 500 руб.
|
Тракторист
|филиал ДЭУ-24 РУП «Бреставтодор» (г. Ганцевичи)
|от 500 руб.
|
Продавец
|магазин «Санта-92» г. Ганцевичи ООО «Санта Ритейл»
|от 472,78 руб.
|
Кондитер
|Ганцевичское райпо
|от 450 руб.
|
Обвальщик
мяса
|Ганцевичское райпо
|от 450 руб.
|
Каменщик
|
КУМПП ЖКХ «ГР ЖКХ»
|
от 370,61 руб.
|
Буфетчик
|
Ганцевичское райпо
|
от 350,00 руб.
|
Санитар(ка)
|
УЗ «Ганцевичская ЦРБ»
|
от 330 руб.
Всего же на данный момент на сайте опубликовано более 60 свободных должностей, востребованных в Ганцевичах. Отдельно представлены вакансии в населенных пунктах Ганцевичского района.
Подготовила Дарья ЗАНЬКО по материалам
(Visited 8 times, 10 visits today)