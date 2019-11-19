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Белорусская красавица Анастасия Лавринчук 20 ноября отправится на конкурс «Мисс мира»
20.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Вторая вице-Мисс Беларусь — 2018 Анастасия Лавринчук 20 ноября отправится в Лондон на престижный международный конкурс красоты «Мисс мира», сообщили
Изначально соревнование должно было пройти в Таиланде, но затем его перенесли в Англию. С собой белорусская красавица везет четыре огромных чемодана и ручную кладь. В них — 40 вечерних и коктейльных платьев, народный костюм с головным убором, 10 шляпок, 20 пар обуви.
Отдельно предусмотрены подарки участницам из других стран и организаторам — зефир, косметика,
А вот команда стилистов и визажистов остается в Беларуси. Формат «Мисс мира» предполагает, что красавицы должны уметь все делать самостоятельно, в том числе подготовиться к гала-финалу 14 декабря.
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Вторая вице-Мисс Беларусь — 2018 Анастасия Лавринчук 20 ноября отправится в Лондон на престижный международный конкурс красоты «Мисс мира», сообщили БЕЛТА в...
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