Белорусская красавица Анастасия Лавринчук 20 ноября отправится на конкурс «Мисс мира»

Источник материала: Вороновская газета





Вторая вице-Мисс Беларусь — 2018 Анастасия Лавринчук 20 ноября отправится в Лондон на престижный международный конкурс красоты «Мисс мира», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной школы красоты.

Изначально соревнование должно было пройти в Таиланде, но затем его перенесли в Англию. С собой белорусская красавица везет четыре огромных чемодана и ручную кладь. В них — 40 вечерних и коктейльных платьев, народный костюм с головным убором, 10 шляпок, 20 пар обуви.

Отдельно предусмотрены подарки участницам из других стран и организаторам — зефир, косметика, наборы из льна . В багаже будет и сабля, с которой Анастасия исполнит танец в номинации «Мисс Талант», флаг страны и книгу о культуре и достопримечательностях Беларуси на английском языке, которая пополнит «Библиотеку мира».

А вот команда стилистов и визажистов остается в Беларуси. Формат «Мисс мира» предполагает, что красавицы должны уметь все делать самостоятельно, в том числе подготовиться к гала-финалу 14 декабря.

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