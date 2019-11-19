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Белорусская красавица Анастасия Лавринчук 20 ноября отправится на конкурс «Мисс мира»

20.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусская красавица Анастасия Лавринчук 20 ноября отправится на конкурс «Мисс мира»

Вторая вице-Мисс Беларусь — 2018 Анастасия Лавринчук 20 ноября отправится в Лондон на престижный международный конкурс красоты «Мисс мира», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной школы красоты.

Изначально соревнование должно было пройти в Таиланде, но затем его перенесли в Англию. С собой белорусская красавица везет четыре огромных чемодана и ручную кладь. В них — 40 вечерних и коктейльных платьев, народный костюм с головным убором, 10 шляпок, 20 пар обуви.

Отдельно предусмотрены подарки участницам из других стран и организаторам — зефир, косметика, наборы из льна. В багаже будет и сабля, с которой Анастасия исполнит танец в номинации «Мисс Талант», флаг страны и книгу о культуре и достопримечательностях Беларуси на английском языке, которая пополнит «Библиотеку мира».

А вот команда стилистов и визажистов остается в Беларуси. Формат «Мисс мира» предполагает, что красавицы должны уметь все делать самостоятельно, в том числе подготовиться к гала-финалу 14 декабря.

https://www.belta.by

 
 
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Вторая вице-Мисс Беларусь — 2018 Анастасия Лавринчук 20 ноября отправится в Лондон на престижный международный конкурс красоты «Мисс мира», сообщили БЕЛТА в...
 
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