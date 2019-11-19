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Пинчанин обокрал салон сотовой связи в Кобринском районе

20.11.2019 10:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пинчанин обокрал салон сотовой связи в Кобринском районе
МВД Республики Беларусь

В РОВД обратилась 43-летняя сотрудница одного из салонов сотовой связи. Женщина рассказала, что неизвестный похитил 30 сотовых, планшет и выручку на общую сумму свыше 12 600 рублей.

Личность подозреваемого быстро установили. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Пинска. По его месту жительства был обнаружен один из украденных телефонов.

Позже мужчина рассказал, что 23 похищенных телефона продал знакомому, 50-летнему пинчанину, скрыв правду об их криминальном происхождении, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Мужчина задержан. Часть похищенного изъята. 

Пинчанин обокрал салон сотовой связи в Кобринском районе
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Подозреваемый в краже мобильных телефонов задержан.
 
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