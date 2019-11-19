Пинчанин обокрал салон сотовой связи в Кобринском районе

Источник материала: Аргументы и факты

В РОВД обратилась 43-летняя сотрудница одного из салонов сотовой связи. Женщина рассказала, что неизвестный похитил 30 сотовых, планшет и выручку на общую сумму свыше 12 600 рублей.

Личность подозреваемого быстро установили. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Пинска. По его месту жительства был обнаружен один из украденных телефонов.

Позже мужчина рассказал, что 23 похищенных телефона продал знакомому, 50-летнему пинчанину, скрыв правду об их криминальном происхождении, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.