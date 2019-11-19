|
22 ноября ТЦ «Маяк» отмечает свое пятилетие и приглашает взрослых и детей на встречу с Минни Маус и пандой По
20.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
22 ноября 2014 года свои двери для жителей и гостей Слуцка распахнул ТЦ «Маяк» - крупнейший торговый центр города, общая площадь которого составляет 10 тыс. кв.м.
Сегодня ТЦ «Маяк» - это основное место для шопинга и развлечений в Слуцке, где на одной торговой площадке собрались: самый крупный продуктовый супермаркет города «Евроопт», самый крупный в Слуцке магазин электроники и бытовой техники «5 элемент», пиццерия Pizza Smile со стильным интерьером и летней террасой, единственный в городе детский развлекательный центр «ЛЕО ПАРК», фирменные салоны одежды и обуви, магазины украшений и аксессуаров, косметики и парфюмерии, а также полезных мелочей для дома.
По нашим подсчетам за пять лет работы в ТЦ «Маяк»
К НАМ ПРИШЛИ БОЛЕЕ 12 000 000 ЧЕЛОВЕК!!!
Мы искренне признательны Вам за доверие!
22 ноября в 17.00 ТЦ «Маяк» (1 этаж) приглашает взрослых и детей на встречу с Минни Маус и пандой По («Кунг-фу панда»), которые соберутся поздравить всех вас с нашим праздником и проведут игровую программу с сюрпризами и подарками.
Магазины и торговые объекты ТЦ «Маяк» в этот день порадуют Вас своими скидками и выгодными предложениями!!!
ОАО «Торгово-промышленная компания «Ракан»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 ноября ТЦ «Маяк» отмечает свое пятилетие и приглашает взрослых и детей на встречу с Минни Маус и пандой По
22 ноября в 17.00 ТЦ «Маяк» (1 этаж) приглашает взрослых и детей на встречу с Минни Маус и пандой По («Кунг-фу панда»), которые соберутся поздравить всех вас с нашим...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)