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22 ноября ТЦ «Маяк» отмечает свое пятилетие и приглашает взрослых и детей на встречу с Минни Маус и пандой По

20.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

22 ноября ТЦ «Маяк» отмечает свое пятилетие и приглашает взрослых и детей на встречу с Минни Маус и пандой По

22 ноября 2014 года свои двери для жителей и гостей Слуцка распахнул ТЦ «Маяк» - крупнейший торговый центр города, общая площадь которого составляет 10 тыс. кв.м.

Сегодня ТЦ «Маяк» - это основное место для шопинга и развлечений в Слуцке, где на одной торговой площадке собрались: самый крупный продуктовый супермаркет города «Евроопт», самый крупный в Слуцке магазин электроники и бытовой техники «5 элемент», пиццерия Pizza Smile со стильным интерьером и летней террасой, единственный в городе детский развлекательный центр «ЛЕО ПАРК», фирменные салоны одежды и обуви, магазины украшений и аксессуаров, косметики и парфюмерии, а также полезных мелочей для дома.

По нашим подсчетам за пять лет работы в ТЦ «Маяк»

  • за вкусными свежими продуктами
  • за нужными товарами для дома
  • за подарками и сюрпризами для своих родных и близких
  • за хорошим настроением или просто новым платьем и туфлями
  • на встречу, утренний кофе, вкусный ужин
  • и просто хорошо и весело провести время со своей семьей

К НАМ ПРИШЛИ БОЛЕЕ 12 000 000 ЧЕЛОВЕК!!!

Мы искренне признательны Вам за доверие!

22 ноября в 17.00 ТЦ «Маяк» (1 этаж) приглашает взрослых и детей на встречу с Минни Маус и пандой По («Кунг-фу панда»), которые соберутся поздравить всех вас с нашим праздником и проведут игровую программу с сюрпризами и подарками.

Магазины и торговые объекты ТЦ «Маяк» в этот день порадуют Вас своими скидками и выгодными предложениями!!!
Непременно ждем всех в гости!!!

ОАО «Торгово-промышленная компания «Ракан»

 
 
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22 ноября в 17.00 ТЦ «Маяк» (1 этаж) приглашает взрослых и детей на встречу с Минни Маус и пандой По («Кунг-фу панда»), которые соберутся поздравить всех вас с нашим...
 
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